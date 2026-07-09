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spektakularni show

FIFA odlučila tko će nastupiti na zatvaranju Svjetskog prvenstva: Kako će Trump reagirati?

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Nova.rs
|
09. srp. 2026. 08:26
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Gianni Infantino
Jonathan Ernst/REUTERS

Kanadski pjevač Justin Bieber uveličat će spektakularni show na poluvremenu finala Svjetskog prvenstva, koje se 19. srpnja igra u New Jerseyju, priopćila je Međunarodna nogometna federacija (FIFA).

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Osim Biebera, u finalu Svjetskog prvenstva nastupit će i zvijezde poput Madonne, Shakire te južnokorejskog benda BTS.

Na programu će biti i nigerijski pjevač Burna Boy, venezuelanski dirigent Gustavo Dudamel i zbor PS22, koji čine učenici jedne osnovne škole s njujorškog Staten Islanda, a njima će se pridružiti i grupa Coldplay. Jedanaestominutni nastup na poluvremenu, koji je osmislio Chris Martin iz Coldplaya, podržava FIFA-in fond i organizacija Global Citizen za obrazovanje, koja prikuplja 100 milijuna dolara kako bi djeca diljem svijeta imala pristup obrazovanju i nogometu.

"Svjetsko nogometno prvenstvo ujedinjuje svijet na način na koji to ne može nijedan drugi događaj. Zahvalan sam što ću biti dio ovog show-programa na poluvremenu, a još više što znam da će to pomoći djeci diljem svijeta da imaju što veći pristup obrazovanju", rekao je Bieber u priopćenju.

Show-program na poluvremenu najpoznatiji je tijekom Super Bowla u američkom nogometu, dok nogometna Liga prvaka prije početka finala organizira koncert.

Ovogodišnji program na poluvremenu finala Svjetskog prvenstva uključivat će i neke likove iz animirane serije Ulica Sezam, kao i likove iz Muppet Showa poput Kermita i Miss Piggy.

Ostaje vidjeti kakva će biti reakcija Donalda Trumpa, koji je, podsjetimo, izazvao kaos nakon što je na poluvremenu Super Bowla između Seattle Seahawksa i New England Patriotsa publiku zabavljao popularni Bad Bunny, portorikanski hiphoper kojem je Trump zamjerio to što svoje pjesme izvodi na španjolskom jeziku.

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Teme
donald trump justin bieber svjetsko prvenstvo 2026.

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