FIFA odlučila tko će nastupiti na zatvaranju Svjetskog prvenstva: Kako će Trump reagirati?

Na programu će biti i nigerijski pjevač Burna Boy, venezuelanski dirigent Gustavo Dudamel i zbor PS22, koji čine učenici jedne osnovne škole s njujorškog Staten Islanda, a njima će se pridružiti i grupa Coldplay. Jedanaestominutni nastup na poluvremenu, koji je osmislio Chris Martin iz Coldplaya, podržava FIFA-in fond i organizacija Global Citizen za obrazovanje, koja prikuplja 100 milijuna dolara kako bi djeca diljem svijeta imala pristup obrazovanju i nogometu.