Oglas

DIRLJIVO

FOTO / Lutka s likom Bareta u Vinkovcima: Građani pale svijeće u čast legendarnom glazbeniku

author
N1info
|
10. lis. 2026. 17:17
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_101026_160185140
David Jerkovic/PIXSELL

U Vinkovcima se građani na dirljiv način opraštaju od Gorana Bareta, legendarnog frontmena grupe Majke, paleći svijeće ispred lutke s njegovim likom koju je izradila umjetnica Mila Lončar.

Oglas

U jednom od vinkovačkih parkova nalazi se lutka s likom Gorana Bareta, a nakon vijesti o njegovoj smrti građani su ispred nje počeli ostavljati upaljene svijeće i tako odavati počast glazbeniku.

PXL_101026_160185136
David Jerkovic/PIXSELL

Lutku je izradila osječka umjetnica Mila Lončar, a postavljena je 15. rujna u crvenoj telefonskoj govornici u središnjem gradskom parku. Govornica je prenamijenjena u malu umjetničku galeriju u sklopu Galerije likovnih umjetnosti „Slavko Kopač” Gradskog muzeja Vinkovci, piše Tportal.

PXL_101026_160185142
David Jerkovic/PIXSELL
PXL_101026_160185141
David Jerkovic/PIXSELL

Lončar svojim radovima stvara neobičnu galeriju suvremenih portreta u kojima spaja karikaturu, skulpturu, primijenjenu umjetnost i kazalište objekta. Njezine lutke nisu tek prikazi fizičkog izgleda portretiranih osoba, već nastoje dočarati i njihov karakter, temperament i životni stav.

Lutka s Baretovim likom predstavlja umjetničku interpretaciju glazbenika koji je obilježio hrvatsku rock-scenu. Kao frontmen Majki, tijekom karijere izgradio je prepoznatljiv glazbeni identitet, obilježen buntom, melankolijom i emocionalnom iskrenošću.

PXL_101026_160185137
David Jerkovic/PIXSELL
PXL_101026_160185138
David Jerkovic/PIXSELL

Prilikom predstavljanja izložbe iz Gradskog muzeja Vinkovci istaknuli su da lutka predstavlja mnogo više od samog pjevača.

„Pred nama nije samo pjevač grupe Majke, nego simbol autentičnosti, otpora i emotivne iskrenosti, umjetnik koji je vlastitu ranjivost pretvorio u snažan i trajan umjetnički izraz”, poručili su iz muzeja.

Postavljanjem umjetničkih djela u javni prostor, umjesto u uobičajene muzejske i galerijske dvorane, umjetnost postaje dostupna prolaznicima u svakodnevnom životu. U slučaju Baretove lutke, mali izložbeni prostor u središtu Vinkovaca ovih je dana postao i mjesto na kojem mu građani odaju počast.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
goran bare goran bare lutka vinkovci

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ