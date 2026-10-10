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FOTO / Lutka s likom Bareta u Vinkovcima: Građani pale svijeće u čast legendarnom glazbeniku
U Vinkovcima se građani na dirljiv način opraštaju od Gorana Bareta, legendarnog frontmena grupe Majke, paleći svijeće ispred lutke s njegovim likom koju je izradila umjetnica Mila Lončar.
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U jednom od vinkovačkih parkova nalazi se lutka s likom Gorana Bareta, a nakon vijesti o njegovoj smrti građani su ispred nje počeli ostavljati upaljene svijeće i tako odavati počast glazbeniku.
Lutku je izradila osječka umjetnica Mila Lončar, a postavljena je 15. rujna u crvenoj telefonskoj govornici u središnjem gradskom parku. Govornica je prenamijenjena u malu umjetničku galeriju u sklopu Galerije likovnih umjetnosti „Slavko Kopač” Gradskog muzeja Vinkovci, piše Tportal.
Lončar svojim radovima stvara neobičnu galeriju suvremenih portreta u kojima spaja karikaturu, skulpturu, primijenjenu umjetnost i kazalište objekta. Njezine lutke nisu tek prikazi fizičkog izgleda portretiranih osoba, već nastoje dočarati i njihov karakter, temperament i životni stav.
Lutka s Baretovim likom predstavlja umjetničku interpretaciju glazbenika koji je obilježio hrvatsku rock-scenu. Kao frontmen Majki, tijekom karijere izgradio je prepoznatljiv glazbeni identitet, obilježen buntom, melankolijom i emocionalnom iskrenošću.
Prilikom predstavljanja izložbe iz Gradskog muzeja Vinkovci istaknuli su da lutka predstavlja mnogo više od samog pjevača.
„Pred nama nije samo pjevač grupe Majke, nego simbol autentičnosti, otpora i emotivne iskrenosti, umjetnik koji je vlastitu ranjivost pretvorio u snažan i trajan umjetnički izraz”, poručili su iz muzeja.
Postavljanjem umjetničkih djela u javni prostor, umjesto u uobičajene muzejske i galerijske dvorane, umjetnost postaje dostupna prolaznicima u svakodnevnom životu. U slučaju Baretove lutke, mali izložbeni prostor u središtu Vinkovaca ovih je dana postao i mjesto na kojem mu građani odaju počast.
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