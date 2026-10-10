odlazak glazbenika
Plenković o Baretu: "Ostavio je dubok trag. Iskreno smo ožalošćeni..."
Predsjednik Vlade Andrej Plenković u subotu je uputio sućut povodom smrti Gorana Bareta, koji je u petak preminuo u 62. godini.
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Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je uime Vlade i osobno sućut u povodu smrti Gorana Bare.
"Iskreno smo ožalošćeni preranom smrću hrvatskog glazbenika Gorana Bare.
Ljubitelji rock-glazbe desetljećima su uživali u njegovom prepoznatljivom glasu, osebujnom nastupu i jedinstvenim pjesmama.
Ostavio je dubok trag na domaćoj glazbenoj sceni, a njegovi albumi višestruki su dobitnici Porina, najprestižnije glazbene nagrade u Hrvatskoj.
U ovim teškim trenucima za vašu obitelji, Goranove prijatelje i ljubitelje njegove glazbe upućujem, uime Vlade i osobno, izraze iskrene sućuti", navodi se u poruci sućuti premijera.
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