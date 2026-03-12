Morrissey otkazao koncert u Španjolskoj jer se zbog buke nije mogao naspavati u hotelu

Indie rock zvijezda Morrissey otkazao je koncert u španjolskoj Valenciji jer se zbog buke s tradicionalnog gradskog festivala pirotehnike nije mogao naspavati u hotelu pa ga je "nedostatak sna ostavio u katatoničnom stanju".
Morrissey, pjevač engleskog benda The Smiths iz 1980-ih, putovao je dva dana automobilom kako bi iz Milana stigao u svoj hotel u Valenciji, gdje je konačno došao kasno u srijedu, navodi se na njegovoj službenoj web stranici Morrissey Central.
Tamo su objavljene tri odvojene izjave o pjevačevoj "paklenoj noći" i naknadnoj odluci o otkazivanju koncerta, a svaka je bila nevjerojatnija od prethodne, piše glazbeni portal Consequence of Sound.
"Bilo kakav oblik sna ili odmora tijekom noći bio je nemoguć zbog festivalske buke / glasnog tehno pjevanja / megafonskih obavijesti", navodi se u izjavi te dodaje: "Ovo iskustvo ostavilo je Morrisseyja u katatoničnom stanju."
Druga objava potvrdila je da je "koncert u Valenciji onemogućen zbog nedostatka sna", razočaravši obožavatelje pjevača čiji albumi na vrhu britanskih ljestvica uključuju "Viva Hate" i "Vauxhall and I".
U njoj se navodi da koncert zapravo nije otkazan, "već ga okolnosti čine nemogućim".
Potom je napisao: "Oh, Val-en-cia, toliko toga za odgovoriti!" U toj objavi je opisao svoj hotel na Plaza Manises kao…"neopisivi pakao" te da će mu "trebati godina dana da se oporavi." "I to je blago rečeno“, dodao je.
Mediteranski grad privlači stotine tisuća ljudi svakog ožujka tijekom šarenog festivala Fallas, poznatog po svojoj umjetnosti, vatrometu i spektakularnom paljenju divovskih skulptura.
Nasuprot tome, koncerti Morrisseyja poznati su po razočaravajućim ishodima.
Prema specijaliziranoj web stranici weheartM.com, otkazao je 38 od 84 zakazana nastupa između početka 2025. i kraja siječnja 2026.
Od 2012. godine, Morrissey je otkazao ili odgodio više od 200 koncerata iz raznih razloga, uključujući bolest, logističke probleme, pa čak i "trovanje hranom".
Morrissey, žestoki zagovornik vegetarijanstva, zahtijeva da se njegovi koncerti održavaju u vegetarijanskim prostorima, a jedan album grupe The Smiths zove se "Meat Is Murder" (Meso je ubojstvo, 1985).
Jednom je napustio pozornicu festivala Coachella u Kaliforniji nakon što je osjetio miris mesa koji je dolazio s roštilja.
