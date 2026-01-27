Otac modernog AI-ja, globalni strateški autoritet i žena iza rasta najvećih tehnoloških divova stižu u Hrvatsku

Uz Schmidhubera, festivalski program donosi i stratešku dimenziju. U Rovinj stiže Mark Pollard, jedan od najutjecajnijih marketinških stratega i mentora današnjice – globalno. Autor knjige Strategy Is Your Words i osnivač platforme Sweathead s više od 1,3 milijuna slušanja i stotinama tisuća obožavatelja, oblikuje način na koji čitave generacije komunikacijskih stratega diljem svijeta razmišljaju o svojem poslu. Radio je za Facebook, Twitter, The Economist i Mozillu, vodio strategiju u McCannu i Leo Burnettu, predavao u Cannesu i na TED-u, a poznat je u svjetskim krugovima po tome što je zauvijek promijenio način na koji industrija razmišlja o strategiji. Na Dane komunikacija donosi visokoenergičnu i interaktivnu sesiju Strategy On You koja strategiju okreće prema onome što je najvažnije – tome kako mi razmišljamo.