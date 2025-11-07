Paprene cifre za doček Nove godine uz Čolića i Severinu: Evo koliko bi morali izdvojiti

Za doček Nove godine u dubrovačkom hotelu, 31. prosinca, nastupa Zdravko Čolić, dok će Severina zabavljati publiku 2. siječnja.
Oglas
"Cijene paketa koje se nude odnose se na dvije osobe i uključuju dva koncerta, dvije gala večere, polupansion za treći dan boravka te sve ostale usluge koje su u sklopu ponude", objasnili su iz hotela Rixos Premium Dubrovnik za Večernji list.
Dostupni su isključivo paketi od tri noći. Dakle, ako želite uživati samo u koncertima, to nije moguće. S obzirom na to da hotel nudi više opcija za svoj novogodišnji program, upitali smo ih za najjeftiniji i najskuplji paket.
"Najjeftinija cijena paketa za doček Nove godine uključuje standardnu sobu s pogledom na grad. Cijena bez popusta iznosi 2.430 eura. Najskuplji paket, koji uključuje apartman, cijena iznosi 5.645 eura, također bez popusta", dodali su te objasnili razloge ovako visokih cijena njihova novogodišnjeg programa. "U dvorani gdje će se održati koncerti imamo ljubičastu, crvenu i plavu zonu, a one se razlikuju po rasporedu sjedenja, odnosno prema tome tko je bliže pozornici. Gosti će uživati u gala večeri uz hitove naših pjevača. Najskuplja je ljubičasta zona, s najboljim pogledom na binu, crvena zona je u sredini, a dok su stolovi na kraju dvorane smješteni u plavoj, koja je najjeftinija", pojasnili su.
Iz hotela su otkrili i koliko će trajati koncerti Zdravka Čolića i Severine Vučković
"To još ne možemo sa sigurnošću potvrditi, ali pretpostavljamo da će trajati otprilike sat ili sat i pol."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas