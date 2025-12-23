preminuo u 74. godini života
Tajna hita „Driving Home for Christmas“ legendarnog Chrisa Reae
Poznati pjevač Chris Rea preminuo je u 74. godini života. Ostavio je dubok trag u svijetu glazbe tijekom karijere duge više od pet desetljeća, stvarajući brojne hitove koji su obilježili epohe i osvojili srca publike diljem svijeta.
Njegova smrt uslijedila je samo nekoliko dana prije Božića, izazvavši val sjećanja i počasti obožavatelja, kolega i umjetničke zajednice širom svijeta.
Među brojnim hitovima, jedna od njegovih najpoznatijih pjesama kojoj se često vraćamo u ovo doba godine jest „Driving Home for Christmas“.
Pjesma nije objavljena kao singl sve do 1988. godine. Chris Rea napisao ju je nekoliko godina ranije, a snimio čak dvije godine prije nego što je dospjela na top-ljestvice. U početku nije ostvarila zapažen uspjeh te se u Ujedinjenom Kraljevstvu zaustavila izvan top 40, no tijekom godina doživjela je novi život.
Danas je nezaobilazan dio blagdanskog razdoblja, osobito u Velikoj Britaniji, gdje se gotovo svake godine vraća na top-ljestvice, a najbolji plasman ostvarila je 2021. godine, kada je dosegla deseto mjesto, prenosi magazin Far Out.
Ipak, iako savršeno funkcionira kao glazbena podloga za sve koji svakog prosinca kreću na duža putovanja, postavlja se pitanje krije li se iza teksta doista istinita priča. Je li pjesma nastala dok je autor vozio po zaleđenim i opasnim cestama i, ako jest, na koje se putovanje Rea zapravo referirao u ovoj pjesmi?
U skladu s temom pjesme, Rea ju je doista napisao u automobilu, zaglavljen u prometnoj gužvi dok je napuštao London i vraćao se u Teesside na božićne praznike. Dok je stajao na mjestu u Austin Miniju svoje supruge, navirali su mu stihovi o želji da što prije stigne kući, a prometnu gužvu pretvarao je u blagdanske metafore, uspoređujući je s božićnim drvcem okruženim „crvenim svjetlima“.
Suradnjom s klavijaturistom i dugogodišnjim suradnikom Maxom Middletonom, 1978. godine uspio je oblikovati strukturu pjesme, odlučivši se za laganiji, easy listening stil, što je bilo prilično netipično za blues-rock po kojem je bio poznat.
Suptilne klavijature pjesmi daju atmosferu koja odražava prosinačko vrijeme, dok se u zvuku osjeća čežnja jer Rea očito želi stići kući svojoj obitelji.
Zanimljivo je da je Rea umalo pjesmu zadržao za sebe. Unatoč njezinu očitom šarmu, bio je blizu odluke da je ponudi drugim izvođačima kao potencijalni hit. Da ju je prepustio drugima, moguće je da bi pri prvom objavljivanju ostvarila bolji plasman, no odlučio je ostati vjeran vlastitoj izvedbi. Pjesma je na kraju objavljena kao B-strana singla „Hello Friend“.
„Max i ja razmišljali smo da je ponudimo Van Morrisonu jer nam se činilo da je to baš njegov stil“, otkrio je u intervjuu za Daily Express, objašnjavajući kako je pjesma neočekivano zasjenila A-stranu.
„Jedan DJ ju je primijetio i počeo puštati umjesto ‘Hello Friend’“, rekao je, „a ja ni danas ne znam kako ni zašto se to dogodilo.“
Iako u početku nije bila veliki hit, njezina upotreba u božićnom specijalu serije „Gavin & Stacey“ 2008. godine pridonijela je novom valu popularnosti. Kasnije je i njezina prikladnost tijekom pandemije covida-19 dovela do najboljih plasmana koje je ikada ostvarila tijekom dvadesetih godina ovog stoljeća.
„To je frustrirajuća pjesma, ali istodobno puna nade i utjehe“, prisjetio se kasnije.
„Zanimljivo je jer mi je u vrijeme kada sam je pisao bila zabranjena vožnja. Ipak, osjećao sam se dobro, a ljudi kažu da se taj zarazni, dobar osjećaj čuje u pjesmi. I danas je pjevušim drugim vozačima kada zapnem na autocesti“, rekao je legendarni Chris Rea.
