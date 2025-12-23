Tajna hita „Driving Home for Christmas“ legendarnog Chrisa Reae

U skladu s temom pjesme, Rea ju je doista napisao u automobilu, zaglavljen u prometnoj gužvi dok je napuštao London i vraćao se u Teesside na božićne praznike. Dok je stajao na mjestu u Austin Miniju svoje supruge, navirali su mu stihovi o želji da što prije stigne kući, a prometnu gužvu pretvarao je u blagdanske metafore, uspoređujući je s božićnim drvcem okruženim „crvenim svjetlima“.