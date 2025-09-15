Unatoč prijetnjama bojkotom više zemalja, Izrael ne odustaje od Eurosonga

Unatoč prijetnjama bojkotom koji je najavilo nekoliko zemalja, Izrael i dalje ne odustaje od namjere da sudjeluje na Eurosongu 2026.
"Nema razloga zbog kojega Izrael ne bi trebao i dalje biti važan dio ovoga kulturnog događaja, koji ne može postati politički", rekao je Golan Jochpaz, glavni izvršni direktor izraelske televizije Kan koja sudjeluje na Eurosongu, objavilo je više izraelskih medija. To je prva reakcija na najave nekoliko zemalja po kojima ove godine neće sudjelovati na Eurosongu bude li i Izrael uključen.
Emiteri iz Irske i Nizozemske nedavno su zaprijetili bojkotom ako se to dogodi. Dali su na znanje i da kane sudjelovati zadrži li Izrael podalje od natjecanja. I Slovenija je nagovijestila da neće sudjelovati u natjecanju bude li ondje izraelski natjecatelj.
Belgija će odlučiti u prosincu
I ostale zemlje sudionice Eurosonga kritički gledaju na sudjelovanje Izraela, a među njima su Španjolska i Belgija.
U Belgiji su dva javna emitera koja emitiraju Eurosong. Francuski RTBF, koji je nadležan za slanje kandidata agenciju dpa je obavijestio da su pripreme u tijeku, a konačnu će odluku donijeti u prosincu nakon opće skupštine Europske radiodifuzne unije (EBU), glavnog organizatora Eurosonga odgovornog za prijem zemalja.
Belgijski emiter VRT na nizozemskom jeziku objavio je da "VRT dijeli i podupire stav zemalja koje se povlače s Eurosonga."
Očekuje jasan signal od organizatora i zadržava pravo da u budućnosti ne prenosi Eurosong, stoji u objavi VRT-a.
