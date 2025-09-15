Unatoč prijetnjama bojkotom više zemalja, Izrael ne odustaje od Eurosonga

"Nema razloga zbog kojega Izrael ne bi trebao i dalje biti važan dio ovoga kulturnog događaja, koji ne može postati politički", rekao je Golan Jochpaz, glavni izvršni direktor izraelske televizije Kan koja sudjeluje na Eurosongu, objavilo je više izraelskih medija. To je prva reakcija na najave nekoliko zemalja po kojima ove godine neće sudjelovati na Eurosongu bude li i Izrael uključen.