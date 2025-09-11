Još jedna europska država traži isključenje Izraela s Eurosonga

Španjolska vlada ponovno je pozvala na isključenje Izraela s Eurosonga, dugogodišnjeg popularnog glazbenog natjecanja, zbog rata u Gazi, prenosi u srijedu dpa.
Oglas
Ako se to ne dogodi, Španjolska će možda morati razmotriti povlačenje s tog događaja, rekao je u srijedu ministar kulture Ernest Urtasun tijekom intervjua za državnu televiziju RTVE.
Ta je televizija inače i jedan od pet najvećih financijskih sponzora Eurosonga. Na pitanje o mogućnosti povlačenja podrške tog emitera, Urtasun je odgovorio da je to odluka koju će RTVE još morati donijeti.
'Ali ono što mogu reći jest da ako Izrael sudjeluje, a mi ih ne možemo isključiti, morat će se poduzeti mjere.' Još je španjolskih političkih čelnika, uključujući premijera Pedra Sáncheza, pozvalo na isključenje Izraela.
Španjolska se tako pridružila Islandu i, nedavno, Sloveniji, koji također poručuju da neće sudjelovati bez izbacivanja Izraela.
Slovenski javni servis RTVSLO poručio je da će se na Eurosong vratiti tek iduće godine, i to samo ako Izrael bude isključen iz natjecanja – slično kao što je Rusija isključena nakon invazije na Ukrajinu 2022. godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas