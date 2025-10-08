Srbin koji živi u Švedskoj: "Ovdje je normalno pitati za plaću, a rad za Balkance obit će vam se o glavu"

Švedska se smatra jednom od najuređenijih zemalja na svijetu, gdje su stanovnici zadovoljni svojim životima, a standard je za naše uvjete gotovo nedostižan. Nije ni čudo što mnogi ljudi sanjaju o idiličnom životu tamo, međutim, ispostavlja se da nije sve tako savršeno – barem ne za mnoge Balkance.
Uvjeti zapošljavanja
Jedan Srbin koji živi u Švedskoj, na svom profilu „X“ pod imenom „11cyberpunk“, podijelio je niz praktičnih i brutalno iskrenih savjeta za sve koji se žele preseliti u tu zemlju – savjete koji bi ih mogli natjerati da još jednom dobro razmisle. Njegovi komentari ne odnose se toliko na sam život u Švedskoj koliko na uvjete zapošljavanja, što je svakako jedan od ključnih čimbenika.
„Imam nekoliko savjeta za sve vas koji želite preseliti u Švedsku“, započeo je, a zatim naveo pet točaka:
- Što prije pronađite stan u podnajmu, dok ne dobijete stan na svoje ime.
- Pronađite posao u švedskoj tvrtki, jer će vam rad kod Balkanaca doći glave. Doslovno kod 95% njih.
- Kada počnete raditi, plaćajte sindikat jer će vam ovdje sindikat pomoći ako imate problema s poslodavcem.
- Obavezno plaćajte A-kasu jer, u slučaju da izgubite posao, godinu dana primate naknadu — mislim da je to 80% plaće u početku, a kasnije se iznos smanjuje.
- Ovdje je sasvim normalno pitati za plaću i pregovarati o njoj, da znate. Nitko vam neće zamjeriti ako pitate sve što vas zanima, piše Nova.rs.
Kolektivni ugovor i članstvo u sindikatu
Dodao je i nekoliko upozorenja:
„Nikome ništa ne vjerujte, sve što vas zanima već postoji na internetu, pa sami pročitajte. Neki naši će vam reći da šefovi ne vole ako ste u sindikatu ili ako plaćate članarinu. Nitko ne zna da ste u sindikatu dok im vi sami to ne kažete, stoga o tome šutite“, savjetuje, ali napominje da je „to vaše pravo“ u svakom slučaju.
„Ja sam u sindikatu za transport. Dobivam pomoć od njih ako vlasnik tvrtke počne kršiti kolektivni ugovor ili bilo što drugo vezano uz posao. Svi smo plaćeni po satu i svi ćemo biti plaćeni jednako — i oni koji se previše trude i oni koji rade normalno — jer prema kolektivnom ugovoru svi imamo istu satnicu.
Zdravlje i posao su najvažniji, povezani su, mislite samo na sebe jer nitko drugi neće, osim članova vaše obitelji. Mi smo potrošna roba za vlasnike tvrtki, lako nas je zamijeniti“, napisao je.
Njegovi su savjeti privukli mnogo pažnje, osobito dio u kojem preporučuje da se izbjegavaju ljudi s Balkana.
„Šveđani često postavljaju naše ljude za šefove jer Balkanci zapinju i kad ne treba — drugim riječima, vrijedni smo i odrađujemo posao. Naravno, ima i onih drugačijih, ali malo. A naši ljudi koji su ovdje otvorili firme iskorištavaju radnike isto onako kako su ih kod nas iskorištavali neki privatnici“, napisao je kao odgovor na jedan komentar.
