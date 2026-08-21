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Europa uvodi novo oružje protiv požara? Snimke će stizati svake dvije i pol minute
Dok se ovog ljeta požari ponovno šire Europom, sateliti mogu prikupljati snimke i podatke koji omogućuju brže otkrivanje požara, praćenje njihova širenja i procjenu nastale štete
U europskoj borbi protiv šumskih požara sve se više pogleda usmjerava prema nebu. Ne samo u iščekivanju kiše ili protupožarnih Canadaira, nego i prema novim mogućnostima satelitske tehnologije koja bi mogla pomoći u suzbijanju, pa čak i sprječavanju novih požara.
Sateliti te snimke i podaci koje prikupljaju iz svemira sve se više smatraju načinom da se europskim vlastima i vatrogascima na terenu pruže preciznije informacije za rano otkrivanje požara i procjenu štete.
Spaljena Europa
Takva je pomoć itekako potrebna tijekom još jednog iznimno vrućeg europskog ljeta, obilježenog požarima u Francuskoj, Španjolskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Od početka godine u državama EU-a izgorjelo je oko 600.000 hektara, a prošlog vikenda Belgiju je pogodio jedan od najvećih požara u njezinoj povijesti, u prirodnom rezervatu High Fens.
Sve veća uporaba satelita istodobno pokazuje da Europa mora ojačati sposobnosti u još jednom strateški važnom području. Nakon što je Starlink Elona Muska pokazao kako satelitske usluge mogu promijeniti sve, od mobilnih komunikacija do ratovanja, svemirska tehnologija za upravljanje katastrofama postaje područje u kojem bi se i Europa mogla snažnije pozicionirati.
Grčka prva krenula sa svojim sustavom
Grčka, koja se gotovo svakog ljeta suočava sa sve većim požarima, prva je poduzela konkretne korake.
Početkom svibnja raketa SpaceX-a u svemir je odnijela četiri mala satelita namijenjena otkrivanju i praćenju požara gotovo u stvarnom vremenu. Bio je to važan korak u razvoju "Hellenic Fire Systema“, za koji grčka vlada tvrdi da je prvi nacionalni satelitski sustav takve vrste.
Projekt je rezultat europske suradnje, uz sudjelovanje Europske svemirske agencije, grčke svemirske agencije, njemačke platforme za praćenje požara Ororatech te finske satelitske kompanije ICEYE.
Kako rade sateliti za otkrivanje požara?
"Integriranjem svemirskih mogućnosti u naše sustave za odgovor na izvanredne situacije vatrogascima dajemo alate potrebne za bržu reakciju“, rekao je grčki ministar digitalnog upravljanja i umjetne inteligencije Dimitrios Papastergiou.
Sateliti lansirani prije početka ljeta opremljeni su s dva infracrvena senzora. Oni registriraju toplinsku energiju koju požari emitiraju, omogućujući otkrivanje žarišta i procjenu njihova intenziteta.
Prema Europskoj svemirskoj agenciji, sustav je namijenjen ranom otkrivanju novih žarišta i kontinuiranom praćenju ponašanja požara.
Od praćenja prema predviđanju požara
Velike količine podataka i snimaka koje sateliti prikupljaju u stvarnom vremenu mogu pomoći i kod drugih ekstremnih vremenskih događaja.
Finska kompanija ICEYE nudi usluge satelitskog praćenja vladama i kompanijama radi upravljanja prirodnim katastrofama, poput poplava i požara, ali i ljudskim aktivnostima poput ilegalnog krčenja šuma.
ICEYE je ove godine prikupio milijardu eura novog kapitala te postao prva kompanija koju je podržao Scaleup Europe Fund, novi fond iza kojeg stoji Europska komisija i čiji je cilj pomoći europskim kompanijama u brzom širenju.
"Ako želimo učinkovito upravljati okolišem, bilo u smislu razvoja ili sprječavanja i upravljanja prirodnim katastrofama, ovakvi svemirski sustavi iznimno su učinkoviti“, rekao je za Politico izvršni direktor ICEYE-a Rafal Modrzewski.
Predviđanje požara iz svemira
Kompanija se dosad uglavnom usredotočivala na upravljanje požarima nakon njihova izbijanja, ali sada pokušava prijeći na predviđanje požara ili barem njihovo otkrivanje u ranijoj fazi. Slična rješenja postoje za poplave te štete od uragana i tajfuna.
Modrzewski smatra da bi najveći učinak bio postignut kada bi Bruxelles preuzeo ulogu koordinatora i zajedničkog naručitelja takvih usluga.
"Korištenje svemirskih kapaciteta mnogo je učinkovitije organizirati na razini EU-a preko Europske komisije nego zasebno na nacionalnoj razini u 27 država“, rekao je.
Nove snimke svake dvije i pol minute
Europska komisija već ima važnu ulogu u pomaganju nacionalnim vlastima i hitnim službama pri otkrivanju i praćenju požara.
Europski informacijski sustav za šumske požare (EFFIS) prati aktivne požare i izgorjela područja koristeći podatke NASA-inog sustava MODIS i satelita Sentinel-3 Europske svemirske agencije.
Trenutačno novi podaci i snimke stižu svakih deset minuta.
No lansiranje novog satelita treće generacije Meteosata, predviđeno za sljedeći četvrtak, trebalo bi znatno ubrzati sustav. Nove snimke stizat će svakih dvije i pol minute, što bi trebalo poboljšati rano otkrivanje požara, ali i mogućnosti predviđanja njihova izbijanja i razvoja.
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