Europa uvodi novo oružje protiv požara? Snimke će stizati svake dvije i pol minute

Sve veća uporaba satelita istodobno pokazuje da Europa mora ojačati sposobnosti u još jednom strateški važnom području. Nakon što je Starlink Elona Muska pokazao kako satelitske usluge mogu promijeniti sve, od mobilnih komunikacija do ratovanja, svemirska tehnologija za upravljanje katastrofama postaje područje u kojem bi se i Europa mogla snažnije pozicionirati.