Worldline u Hrvatskoj omogućio uslugu Tap to Pay na iPhoneu

Korištenje usluge Tap to Pay na iPhoneu s aplikacijom Worldline Tap on Mobile je jednostavno, sigurno i privatno. Prilikom naplate, trgovci jednostavno upute kupce da prislone željeni beskontaktni način plaćanja blizu iPhone uređaja trgovca, a plaćanje će se sigurno dovršiti pomoću NFC tehnologije. Tap to Pay na iPhoneu može se koristiti samostalno ili kao dodatak postojećem terminalu za plaćanje. Prodajni savjetnici mogu koristiti svoj iPhone za dovršetak procesa naplate bilo gdje u trgovini, pružajući kupcima personaliziranije i jednostavnije iskustvo kupnje, eliminirajući potrebu da kupci idu na blagajnu i čekaju u redu. Neka od ostalih područja primjene su ugostiteljski objekti, dostavne službe, taksi službe i prodavači na tržnicama.