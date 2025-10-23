Oglas

EUROPSKI SUD (ECJ)

Turisti iz EU-a imaju pravo na punu naknadu ako nisu dobili obećane ili plaćene usluge

N1 Srbija
23. lis. 2025. 17:33
turisti - pixabay
Pixabay/Ilustracija

Turisti koji su uplatili paket-aranžman imaju pravo na puni povrat plaćenog iznosa ako im nisu osigurane ugovorene, obećane i plaćene usluge, ili su one bile toliko loše da su obesmislile cijelo putovanje, presudio je najviši sud Europske unije (ECJ).

ECJ, sa sjedištem u Luxembourgu, odlučio je da je to slučaj ako su nedostaci u pružanju usluga toliko ozbiljni da je cijeli paket-aranžman postao bespredmetan i putovanje za turistu izgubilo svaki smisao.

Povod za postupak pred ECJ-om bio je turistički boravak dvoje poljskih turista u jednom hotelu s pet zvjezdica u Albaniji. Već prvog dana probudila ih je buka zbog renoviranja hotelskog bazena, a ti radovi, u sklopu kojih je srušena i šetnica uz more, trajali su četiri dana — od 7:30 do 19:30 sati.

Turisti su, osim toga, morali čekati u redovima za obroke, čija je ponuda bila ograničena, a nije bilo ni ugovorenog popodnevnog snacka. Posljednja tri dana boravka započeli su i bučni građevinski radovi na izgradnji petog kata hotela, priopćio je ECJ.

Zaključak ECJ-a

Oštećeni turisti zatražili su od poljskog suda da im se u potpunosti refundira iznos uplaćen za odmor, a sud se obratio ECJ-u kako bi razjasnio koja prava imaju korisnici paket-aranžmana prema direktivi Europske unije o paušalnim putovanjima.

ECJ je zaključio da putnik ima pravo na naknadu ne samo ako nijedna od usluga nije pružena, nego i ako su pojedine ugovorene usluge bile toliko loše da su obesmislile svrhu putovanja te ono za turiste objektivno više nije imalo smisla, navodi se u priopćenju.

ECJ je, međutim, istaknuo da je na nacionalnim sudovima da u svakom pojedinom slučaju, uzimajući u obzir sve okolnosti, ocijene je li to doista tako.

O građevinskim radovima na hotelima

Na pitanje može li se građevinski rad na hotelu smatrati „neizbježnom ili izvanrednom okolnošću“ koja bi organizatora putovanja oslobodila odgovornosti, sud je naveo da se radi o radovima koji se izvode uz dozvolu vlasti, da se takvi radovi obično objavljuju na transparentan način te da je dužnost nacionalnog suda provjeriti jesu li organizator putovanja ili nadležna turistička tijela bili upoznati s time.

„Ako su organizator ili operater bili upoznati s time ili su sudjelovali u tom procesu, rušenje navedene infrastrukture ne može se smatrati nečim nepredviđenim. U tom slučaju, operater ne može biti oslobođen obveze obeštećenja putnika“, odlučio je ECJ.

ECJ putovanje turisti turizam zaštita potrošača

