"najteže pitanje"

VIDEO / Na ovo pitanje Trump nije htio odgovoriti: Promijenila mu se i boja lica

N1 Info
17. velj. 2026. 11:56
Američki predsjednik Donald Trump zaključio je temu odgovorivši na pitanje je li svojoj supruzi, prvoj dami Melaniji Trump, poklonio cvijeće za Valentinovo riječima: „Bolje da ne kažem, to je najteže pitanje.“

Američki predsjednik Donald Trump dao je odgovor na pitanje o Valentinovu koje su mu postavili novinari po povratku u Washington nakon što je blagdan proveo na Floridi. Jedan novinar upitao je Trumpa: „Jeste li učinili nešto za Valentinovo s Melanijom? Jeste li joj dali cvijeće?“ Trump je odgovorio da „bi bilo bolje ne odgovorit“ na to pitanje, dodavši: „Ovo je najteže pitanje“, te je time zaključio izjavu, prenose mediji.

Trumpova reakcija potaknula je nova nagađanja u javnosti o njegovom odnosu s prvom damom Melanijom Trump. Na ovogodišnje Valentinovo Melania Trump viđena je kako sudjeluje na događanjima s djecom i mladima; objavljeno je da je dan obilježila na način koji je bio udaljen od same tematike blagdana te da nije konzumirala slatkiše.

Njihov odnos dugo u središtu pozornosti

Odnos Melanije i Donalda Trumpa već je dugo u središtu medijske pozornosti. Iako su napravljene brojne analize o imidžu para i komentarima u medijima, Trumpovo ponašanje u javnosti povremeno je također postajalo predmet rasprava.

Ovaj odgovor, koji dolazi u vrijeme kada se Valentinovo uvelike slavi u Americi, dodatno je povećao znatiželju o Trumpovu privatnom životu. Javnost i dalje procjenjuje njegov kratak i zatvoren odgovor na pitanja, osobito ona koja se odnose na njegov odnos sa suprugom.

