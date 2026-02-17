VIDEO / Na ovo pitanje Trump nije htio odgovoriti: Promijenila mu se i boja lica

Američki predsjednik Donald Trump dao je odgovor na pitanje o Valentinovu koje su mu postavili novinari po povratku u Washington nakon što je blagdan proveo na Floridi. Jedan novinar upitao je Trumpa: „Jeste li učinili nešto za Valentinovo s Melanijom? Jeste li joj dali cvijeće?“ Trump je odgovorio da „bi bilo bolje ne odgovorit“ na to pitanje, dodavši: „Ovo je najteže pitanje“, te je time zaključio izjavu, prenose mediji.