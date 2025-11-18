Vrtlar Kruno o Parku Mladenaca: Mičite asfalt iz gradskih parkova!

Ova poznata staza u zagrebačkom parku Maksimir koja vodi od južnog ulaza do vidikovca, grca u ispucalom asfaltu (snimila pratiteljica) i to se treba promijeniti. U 19. stoljeću nije bila asfaltirana, niti u prvoj polovici 20. stoljeća. Bile su tada izvedene kao šljunčane aleje na način tipičan za engleske krajobrazne parkove 19. stoljeća. Staze su tada bile samo od sabijene sipine, zemlje i prirodnog prijelaza u vegetaciju.