Vrtlar Kruno o Parku Mladenaca: Mičite asfalt iz gradskih parkova!

Eko-aktivist, bloger, vrtni dizajner i florist Kruno Pokas, poznatiji kao Vrtlar Kruno na svom je Facebook profilu objavio kritiku trenda asfalitiranja staza i šetnica javnih parkova. Kako kaže takva praksa je "potpuno nepotrebno, skupo i neekološki
Objavu Vrtlara Krune prenosimo u cijelosti.
"Mičite asfalt iz gradskih parkova! Asfaltu je prvenstveno mjesto na kolnicima za automobilski promet, a ne na stazama i šetnicama u gradskim parkovima! Čak ni na gradskim nogostupima mu nije mjesto!
Više o asfaltizaciji parka Maksimira i Parka mladenaca pročitajte niže!
Ova poznata staza u zagrebačkom parku Maksimir koja vodi od južnog ulaza do vidikovca, grca u ispucalom asfaltu (snimila pratiteljica) i to se treba promijeniti. U 19. stoljeću nije bila asfaltirana, niti u prvoj polovici 20. stoljeća. Bile su tada izvedene kao šljunčane aleje na način tipičan za engleske krajobrazne parkove 19. stoljeća. Staze su tada bile samo od sabijene sipine, zemlje i prirodnog prijelaza u vegetaciju.
Asfaltne površine počele su se uvoditi postupno tek nakon sredine 20. stoljeća, ponajviše radi lakšeg održavanja i otpornosti na kišu i cikluse smrzavanja, iako je time izgubljen dio povijesnog šarma.
To ne da se zadržalo samo do danas već se asfaltizacija u današnje vrijeme bezkompromisno i sumanuto provodi gdje god se može i stigne pa čak i dalje u novim ili novoobnovljenim gradskim parkovima. Ne dopustite to u svojim gradovima!", napisao je.
Staze od sipine kao rješenje
"U današnje vrijeme važnosti brige za okoliš i održivosti, ali i sa suvremenog estetskog aspekta mislim da je vrijeme da se tome stane na kraj!
Staze od sipine bolje se uklapaju u ambijent šume i parkova, mekše su za hodanje i vizualno puno toplije od današnjeg asfalta. Danas, uz modernu obnovu i održive materijale, mnogi europski parkovi vraćaju upravo takav izgled ( npr. park Tuileries u Parizu) – pa bi definitivno bilo vrijeme da najstarijem zagrebačkom parku s najvišim stupnjem zaštite vratimo malo njegove izvorne elegancije i dostojanstva.
U Parku mladenaca koji je dio novozagrebačke plave potkove, takodjer se trenutno asfaltiraju staze, ulupavaju se tone betona radi izrade betonskih obrubnika što je potpuno nepotrebno, skupo i neekološki te takva obnova nije na razini suvremenih standarda.
Stop asfaltizaciji gradskih parkova i šumaraka!", poručuje Vrtlar Kruno.
