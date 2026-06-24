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kritično stanje

WHO: Izbijanje ebole i dalje nadmašuje kapacitete za odgovor

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Hina
|
24. lip. 2026. 19:13
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Ebola
REUTERS/Stringer

Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi i dalje nadmašuje kapacitete za odgovor, rekao je u srijedu glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.

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"Unatoč dobrom napretku koji smo postigli, još uvijek se suočavamo s velikim izazovima, a epidemija i dalje nadmašuje naše kapacitete za odgovor", rekao je Tedros.

Dodao je da je globalni rizik od izbijanja ebole i dalje nizak, ali je pozvao na daljnje povećanje mjera za suzbijanje rijetkog soja virusa Bundibugyo.

"Praćenje kontakata je neadekvatno, kapaciteti liječenja su nedovoljni, sigurni pokopi i dalje su veliki izazov, a zdravstveni sustav je pod pritiskom", dodao je.

Žarište epidemije ebole je u Kongu, gdje je zabilježeno 1.094 potvrđena slučaja, uključujući 277 smrtnih slučajeva. Uganda je potvrdila 20 slučajeva i dva smrtna slučaja.

Visoki dužnosnik WHO-a rekao je u utorak da je epidemija imala najveći broj potvrđenih slučajeva unutar prvog mjeseca.

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Teme
ebola epidemija ebole svjetska zdravstvena organizacija who

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