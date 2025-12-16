SAD otkrio nalazište "novog zlata" vrijedno 120 milijardi dolara: Bačena rukavica u lice Kini?

Ispod oker padina Silicijskog grebena u Utahu geolozi su mapirali nalazište 16 rijetkih metala – „novog zlata“ – s potencijalnom vrijednošću od 120 milijardi eura. Otkriće, koje predvodi tvrtka Ionic Mineral Technologies, dolazi u trenutku kada Washington nastoji olabaviti kineski stisak nad kritičnim sirovinama. Rani testovi upućuju na gline bogate mineralima i metodu ekstrakcije koja se predstavlja kao čišća od tradicionalnog rudarstva. Ako se potvrdi u velikim razmjerima, ovaj sloj mogao bi preoblikovati ekonomiju baterija, čipova i magneta te u godinama koje dolaze preusmjeriti američku industrijsku polugu.