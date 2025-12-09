Koji je bio najglasniji ikad zabilježeni zvuk?

Još jedan kandidat za najglasniji zvuk je eksplozija Tunguska meteora 1908. iznad Sibira, koja je srušila drveće na stotinama kvadratnih milja i poslala udarne valove diljem svijeta. Eksplozija u Tunguski bila je približno jednako glasna kao i eksplozija Krakatau(a) — oko 300 do 315 decibela — no, kao i kod erupcije Krakatau(a), zabilježile su je samo instrumenti koji su se nalazili vrlo daleko.