Misija EscaPADE
NASA šalje letjelice na Mars kroz dosad neviđeno putovanje
Dvije svemirske letjelice trebale bi krenuti na dosad neviđeno, vijugavo putovanje prema Marsu, gdje će istraživati zašto je ta pusta crvena planeta prije milijardi godina počela gubiti svoju atmosferu.
Misija, nazvana EscaPADE, ciljano će krenuti u orbitalnu putanju koja dosad nije bila pokušana, prema podacima zrakoplovne tvrtke Advanced Space, koja podržava projekt. Ako bude uspješna, mogla bi poslužiti kao ključna studija slučaja koja bi omogućila izvanrednu fleksibilnost budućih planetarnih misija, piše CNN.
Robotska misija planira provesti godinu dana u orbiti, “na sporednom putu”, prije nego što krene prema svom odredištu. Projekt je dio NASA-ina programa SIMPLEx (Small, Innovative Missions for Planetary Exploration), koji potiče istraživače i tvrtke da osmisle načine kako male svemirske letjelice mogu provoditi znanstvena istraživanja uz minimalne troškove.
EscaPADE, skraćenica od Escape and Plasma Acceleration Dynamics Explorers, pod vodstvom Sveučilišta u Kaliforniji, Berkeley, jedan je od najambicioznijih projekata.
„Ne koristimo riječ ‘jeftin’. Kažemo ‘visoka vrijednost’“, našalio se Jeff Parker, glavni tehnološki direktor tvrtke Advanced Space iz Colorada, koja sudjeluje u projektu zajedno s kalifornijskim Rocket Labom. „Pružamo znanost na razini misija koje koštaju stotine milijuna dolara, ali s vrlo niskim proračunom.“
Trošak misije EscaPADE iznosi manje od 100 milijuna dolara, u usporedbi s otprilike 300 do 600 milijuna dolara koliko koštaju druge NASA-ine misije u Marsovoj orbiti.
Letjelice bi trebale poletjeti na raketi Blue Origin New Glenn — što će biti prvi put da ta nova raketa nosi vrijedni teret — i to najranije u nedjelju u 20:45 po srednjoeuropskom vremenu, s Cape Canaveral Space Force Station na Floridi.
Pokušaj lansiranja mogao bi biti pogođen vladinim zatvaranjem ako dođe do odgode nakon vikenda. Blue Origin je u priopćenju naveo da „usko surađuje s FAA-om (Federalnom zrakoplovnom upravom) kako bi osigurao da predstojeće lansiranje misije ESCAPADE na Mars može biti izvedeno“.
Izvan “transfernog prozora”
Obično svemirske letjelice koje putuju prema Marsu čekaju dok se planet ne poravna s Zemljom u razdoblju zvanom “transferni prozor”. Takve prilike traju nekoliko tjedana i događaju se otprilike svakih 26 mjeseci, što omogućuje letjelicama da brzo stignu do Marsa.
Kad je EscaPADE zamišljen, planirano je izravno putovanje.
No zbog niza kašnjenja, promjena u planu misije i vremenskih okolnosti, letjelice su ostale bez rakete-nosača kad se zadnji transferni prozor zatvorio krajem 2024.
Umjesto da čekaju sljedeću priliku 2026., dizajneri misije odlučili su se za kreativno rješenje — osmislili su “launch-and-loiter” pristup koji omogućuje lansiranje bilo kojeg dana u godini i dolazak na Mars uz minimalnu potrošnju goriva.
„Ideja je: lansiraj kad god, kruži dok se planeti savršeno ne poravnaju, a zatim kreni na međuplanetarno putovanje do Marsa“, objasnio je Parker.
Put prema Lagrangeovoj točki L2
Nakon polijetanja, dvije letjelice EscaPADE poletjet će u duboki svemir. Umjesto da odmah krenu prema Marsu, cilj im je Lagrangeova točka 2 (L2) — kozmička ravnotežna točka otprilike 1,5 milijuna kilometara od Zemlje.
Točka L2 nudi i „vrlo dobro zračno okruženje“, dodao je Parker, gdje će letjelice „ostati u visokoj orbiti izvan pojaseva zračenja“.
Letjelice će kružiti oko L2 u bubrežasto oblikovanoj orbiti sve dok se sljedeći transferni prozor prema Marsu ne otvori sljedeće godine. Tada će, u studenom 2026., ponovno proletjeti pokraj Zemlje i konačno krenuti prema Marsu.
Bez obzira na to kad točno poletjele, obje letjelice trebale bi ući u orbitu Marsa u rujnu 2027. godine.
