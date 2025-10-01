Klimatske promjene
Otkriveno: Europa svakog dana gubi prirodu i obradivo zemljište veličine 600 nogometnih igrališta
Istraga pokazuje razmjere gubitka zelenih površina u Ujedinjenom Kraljevstvu i kontinentalnoj Europi od 2018. do 2023.
Europa gubi zelene površine koje su nekada bile stanište divljih životinja, vezale ugljik i osiguravale hranu, i to brzinom od 600 nogometnih igrališta dnevno, otkrila je istraga Guardiana i partnera.
Analiza satelitskih snimaka širom Ujedinjenog Kraljevstva i kontinentalne Europe u razdoblju od pet godina pokazuje kojom se brzinom i u kolikom se opsegu zelene površine pretvaraju u sive, prekrivene asfaltom za ceste, ciglama i betonom za luksuzne golf-terene i stambene komplekse.
Gubitak Amazonske prašume godinama se mjeri satelitskim snimkama i terenskim praćenjem, ali do sada razmjer nestanka zelenih površina u Europi nikada nije bio zabilježen na isti način.
U prvoj takvoj istrazi u Europi, projekt Green to Grey, u suradnji sa znanstvenicima iz Norveškog instituta za istraživanje prirode (Nina), otkriva razmjere gubitka prirode i obradivog zemljišta zbog ljudskih intervencija.
Prekogranični projekt Guardiana, Arene for Journalism in Europe (Arena), Nine, norveške televizije NRK i drugih medija u 11 zemalja otkrio je da Europa godišnje izgubi oko 1.500 km² zemljišta zbog gradnje. Između 2018. i 2023. godine nestalo je oko 9.000 km² površina – što odgovara veličini Cipra. To je ekvivalent gotovo 30 km² tjedno, odnosno 600 nogometnih igrališta dnevno.
Priroda čini većinu gubitaka, s oko 900 km² godišnje, ali istraživanje pokazuje da se gradi i na poljoprivrednom zemljištu, i to oko 600 km² godišnje, što ima ozbiljne posljedice za sigurnost hrane i zdravlje na kontinentu.
Steve Carver, profesor za divljinu na Sveučilištu u Leedsu, rekao je:
„Zemljište izgubljeno gradnjom jedan je od glavnih pokretača nestanka divljine i smanjenja bioraznolikosti. No, gubimo i oranice i produktivno zemljište kako se naši gradovi šire u zelene pojaseve i na poljoprivredno zemljište.“
Najčešće vrste gradnje, koje čine četvrtinu svih slučajeva, jesu stambeni objekti i ceste. Ali priroda i obradive površine uništavaju se i kako bi se osigurali luksuzi za bogate, turizam, konzumerizam i industriju.
Primjeri iz Europe
Arena otkriva da je u Portugalu gotovo 300 hektara zaštićenih pješčanih dina na plaži Galé kod Melidesa, sat južno od Lisabona, izgubljeno radi stvaranja novog golf-terena u sklopu CostaTerra Golf and Ocean Cluba, gdje će se nekretnine prodavati za oko 5,6 milijuna funti.
Resort, koji je još u izgradnji, drugo je prebivalište princeze Eugenie i njezina supruga Jacka Brooksbanka, koji radi za taj projekt. Gradi se na zemljištu Natura 2000, koje bi trebalo biti zaštićeno EU regulativama.
Resort obećava „jednostavni luksuz europskog života“ na „posljednjoj netaknutoj atlantskoj obali u južnoj Europi“. Njegov golf-teren od 75 hektara procjenjuje se da će trošiti i do 800.000 litara vode dnevno za održavanje zelenih površina.
Iznimke za gradnju na zemljištu Natura 2000 mogu se odobriti ako postoji prevladavajući javni interes. Portugalske vlasti odobrile su resort, koji je u vlasništvu američke tvrtke Discovery Land Company, na temelju ekonomske koristi.
Ioannis Agapakis, odvjetnik iz ekološke pravne organizacije ClientEarth, rekao je da golf-teren ne ispunjava te uvjete.
„To očito nije prevladavajući javni interes. Sama činjenica da od projekta proizlaze ekonomske koristi ili neki oblik gospodarskog razvoja ne čini ga prevladavajućim javnim interesom.“
Discovery Land Company u priopćenju je navela:
„Razvijamo CostaTerra projekt kao model ekološkog upravljanja i održivosti u regiji. Svaki aspekt nekretnine – od dizajna golf-terena, preko upravljanja kišnicom i otpadom, do razvoja i očuvanja staništa i koridora za divlje životinje – osmišljen je kako bi ispunio ili nadmašio EU standarde, uključujući okvir Natura 2000. Nastavit ćemo s inovacijama i tražiti rješenja kako bismo CostaTerru učinili najodgovornijom nekretninom takve vrste.“
Brooksbank je kontaktiran od strane Guardiana, ali nije komentirao.
U Turskoj je močvarno područje Çaltılıdere u pokrajini İzmir na obali Egejskog mora zatrpano s više od jednog četvornog kilometra betonskih temelja za marinu za gradnju i popravak luksuznih jahti, pokazuje istraga.
Službeno proglašeno močvarom od strane Turske, Çaltılıdere je bilo dom flamingima, pelikanima, kormoranima, oradama i brancinu. Također je služilo kao važna zaliha ugljika i prirodna obrana od poplava.
No lokalne vlasti ukinule su njegov zaštićeni status 2017. nakon napetog i kontroverznog sastanka lokalne komisije. Satelitske snimke pokazuju kako je to važno odmorište za ptice selice nestalo pod betonskim temeljima.
Rezultati istraživanja
Analiza je obuhvatila 30 zemalja, što pokriva 96 % područja Europske agencije za okoliš (EEA). Svaka analizirana zemlja gubi prirodna i poljoprivredna područja, no neke gube više od drugih.
Pet zemalja s najvećim gubicima zelenih površina su:
- Turska – više od 1.800 km² izgubljene prirode i poljoprivrednog zemljišta između 2018. i 2023.
- Poljska – više od 1.000 km²
- Francuska – 950 km²
- Njemačka – 720 km²
- Ujedinjeno Kraljevstvo – 604 km²
