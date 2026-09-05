Zeleno ne znači uvijek zdravo
Znanstvenici zakopali 2000 pari donjeg rublja: Nakon dva mjeseca otkrili zabrinjavajuću istinu o tlu
Na prvi pogled zvuči kao neobična šala, no iza eksperimenta švicarskih znanstvenika krije se ozbiljno upozorenje o stanju tla. Istraživači su diljem Švicarske zakopali više od 2000 pamučnih muških gaćica kako bi provjerili koliko je tlo biološki aktivno.
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Zašto baš donje rublje? Zdravo tlo prepuno je živih organizama – od glista i kukaca do gljivica i bakterija – koji razgrađuju organski materijal. Što se materijal brže razgrađuje, to je tlo u pravilu biološki aktivnije.
U istraživanju, objavljenom u časopisu Plants, People, Planet, sudjelovalo je oko 1000 volontera na 1000 lokacija diljem zemlje. Uz gaćice, zakopano je i oko 12.000 vrećica čaja, koje se već koriste u znanstvenim istraživanjima za mjerenje brzine razgradnje organskog materijala, piše Metropolitan.si.
Na svakoj lokaciji zakopana su dva para pamučnih gaćica. Jedan par znanstvenici su iskopali nakon mjesec dana, a drugi nakon otprilike dva mjeseca. Što je od gaćica ostalo, pokazalo je koliko je aktivan život u tlu.
Najbrže su nestajale u vrtovima
Rezultati su pokazali velike razlike među vrstama zemljišta. Gaćice su se najbrže razgrađivale na privatnim vrtovima, gdje je tlo često bogato organskim tvarima. Relativno brzo razgrađivale su se i na poljoprivrednim površinama.
No, jedno je otkriće posebno iznenadilo istraživače. Najsporija razgradnja zabilježena je na travnjacima.
Klasični, uredno održavani travnjaci pokazali su se biološki manje aktivnima od brojnih drugih vrsta zemljišta. To se uklapa u ranija upozorenja stručnjaka da velike površine ukrasnih travnjaka mogu predstavljati svojevrsne biološki siromašne monokulture, a često zahtijevaju i velike količine vode.
Neobični eksperiment tako je pokazao nešto vrlo ozbiljno: izgled zelene i uredne površine ne mora značiti da je tlo ispod nje zdravo.
Tlo je jedan od najvažnijih živih sustava na planetu. U njemu nastaje velik dio hrane koju jedemo, ono skladišti goleme količine ugljika i dom je milijardama organizama. A upravo njihova aktivnost može se, pokazalo je ovo istraživanje, vrlo jednostavno "izmjeriti" – čak i pomoću običnih pamučnih gaćica.
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