N1 (DIS)INFO, 15. epizoda: Dekodiranje buke: Medijska pismenost za otpornija društva

Bogdanović: Da, to predstavlja problem. Primjerice, u okviru predmeta Hrvatski jezik ima prostora za razgovor o utjecaju medija na javno mnijenje i ulozi medija, ali to je osnovno znanje i zastarjelo. Nemaju prostora ni znanja za razgovor o rizicima na internetu, UI alatima, utjecaju novih medijskih trendova na građane, posebice na mlade. Zatim zovu nas ili dolaze na naše edukacije jer trebaju više znanja. Naša istraživanja pokazuju i da je malen broj njih sudjelovao u našim ili drugim neformalnim edukacijama, što predstavlja problem. No mi ne odustajemo, nastavljamo organizirati edukacije. Isto tako, osiguravamo im nastavne materijale, pomažemo im da shvate različite medijske navike učenika i da koriste tehnologiju bez straha, njima je to silno važno.