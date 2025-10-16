Afrička svinjska kuga potvrđena u BiH, blizu granice s RH

Ujedno, Naredbom o izmjeni Naredbe o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači određeno je izlučenje svakog grla svinje divlje u lovištima ustanovljenim na području Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske i Osječko-baranjske županije bez obzira na zonu ograničenja, što će također doprinijeti usporavanju širenja virusa na populaciju divljih svinja u Republici Hrvatskoj u tom području. Pozivaju se svi subjekti koji drže svinje i lovci na dodatni oprez te na važnost poštivanja svih propisanih mjera, zaključuju iz Ministarstva poljoprivrede RH.