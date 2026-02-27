Albanci imaju AI ministricu. Glumica čiji su lik koristili ih tuži

Bisha je rekla da je ranije surađivala s državom, ali u jednom posve drugačijem projektu. Naime, svoj lik i glas dala je za digitalnu asistenticu na platformi e-Albania, koja građanima pomaže u snalaženju među javnim uslugama i administracijom. Prema njezinim tvrdnjama, nikada nije pristala da se taj isti materijal koristi za politički projekt niti za avatar predstavljen kao član vlade.