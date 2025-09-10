Oglas

novo okupljanje lidera

ASA Banka predvodi regionalni dijalog o budućnosti tržišta kapitala: Drugo izdanje konferencije "Horizonti kapitala“ u Sarajevu

10. ruj. 2025. 18:53
Nakon uspješnog prvog izdanja konferencije "Capital Horizons", ASA Banka 1. listopada u Sarajevu organizira novo okupljanje lidera financijskog sektora, investitora i poduzetnika iz cijele regije. Konferencija će, kao i prethodna, biti mjesto susreta i razmjene ideja, ali i prostor za otvaranje novih smjerova u razvoju tržišta kapitala u Bosni i Hercegovini i cijeloj regiji.

Capital Horizons 2024 naglasio je potrebu jačanja institucionalne suradnje i većeg sudjelovanja privatnog sektora kako bi se izgradilo funkcionalno i atraktivno investicijsko okruženje. Uz sudjelovanje više od 200 lidera iz financijskog i realnog sektora, konferencija je pokrenula dijalog između regulatora, banaka, osiguravatelja, fondova, investitora i akademske zajednice te postavila temelje da on preraste u regionalnu platformu za stvaranje inovativnih strategija i jačanje financijskog tržišta.

„Konferencija je pokrenula važna pitanja, od potrebe za reformom zakonodavnog okvira i jačanja transparentnosti, do mobilizacije štednje građana i razvoja novih investicijskih instrumenata. Ove godine nastavljamo dijalog i podižemo ga na regionalnu razinu. Očekujemo renomirane sudionike iz BiH i inozemstva s kojima ćemo zajednički tražiti odgovore na ključna pitanja stabilnosti, likvidnosti i atraktivnosti tržišta kapitala“, rekao je Samir Mustafić, predsjednik Uprave ASA Banke.

U fokusu konferencije, koja će okupiti ugledne stručnjake i istaknute poslovne lidere, bit će globalni trendovi u tokovima kapitala, utjecaj novih instrumenata i digitalizacije financijskih usluga na tržište kapitala, te važnost regionalne suradnje i međusobnog povezivanja tržišta. Očekuje se da će drugo izdanje „Horizonta kapitala“ dodatno potvrditi ulogu konferencije kao platforme koja ne samo da otvara ključne rasprave, već i inspirira konkretne inicijative za dugoročno jačanje tržišta kapitala u Bosni i Hercegovini i cijeloj jadranskoj regiji.

ASA Banka je također potvrdila svoju proaktivnost u razvoju tržišta kapitala uspješnom emisijom obveznica u vrijednosti od 60 milijuna KM. Transakcija, dovršena početkom ove godine, predstavlja važan korak prema jačanju povjerenja investitora i aktiviranju mehanizama domaćeg tržišta, što dodatno potvrđuje stabilnost Banke i njezinu vodeću poziciju u financijskom sektoru.

Za više informacija o konferenciji posjetite www.horizontikapitala.ba

ASA Banka

