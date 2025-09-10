ASA Banka predvodi regionalni dijalog o budućnosti tržišta kapitala: Drugo izdanje konferencije "Horizonti kapitala“ u Sarajevu

U fokusu konferencije, koja će okupiti ugledne stručnjake i istaknute poslovne lidere, bit će globalni trendovi u tokovima kapitala, utjecaj novih instrumenata i digitalizacije financijskih usluga na tržište kapitala, te važnost regionalne suradnje i međusobnog povezivanja tržišta. Očekuje se da će drugo izdanje „Horizonta kapitala“ dodatno potvrditi ulogu konferencije kao platforme koja ne samo da otvara ključne rasprave, već i inspirira konkretne inicijative za dugoročno jačanje tržišta kapitala u Bosni i Hercegovini i cijeloj jadranskoj regiji.