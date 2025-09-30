Beogradski pozivni centri u središtu investicijske prijevare povezane s Izraelom

U siječnju 2023. godine srpska policija upala je u četiri pozivna centra u Beogradu, razotkrivši međunarodnu prijevaru vrijednu oko 250 milijuna eura, koja je prevarila više od 70.000 ljudi širom svijeta.
Boiler room operacije
Riječ je o tzv. boiler room operacijama – lažnim investicijskim pozivima i e-mailovima koji su žrtve navodili na ulaganje u kriptovalute i forex trgovinu, kako je doznao Balkan Insight.
Centri su izgledali kao moderne IT tvrtke, no iza fasade krile su se organizirane prevare. Zaposlenici su imali lažna imena, skripte i posebne timove za ciljanje različitih država. U internim porukama žrtve su cinično nazivane „idiotima”.
Sve vodi do izraelskog para
Iako je u Srbiji optuženo 21 ljudi (s oko 3,4 milijuna eura štete), pravi organizatori ostali su izvan domašaja pravosuđa. Istraga BIRN-a i Investigate Europe povezuje cijelu mrežu s izraelskim bračnim parom Eliranom i Liat Kourtz Oved, koji i dalje slobodno posluju preko mreže paravana u Srbiji, Cipru, Bugarskoj i Australiji.
Eliran Oved ranije je osuđen u Izraelu za ilegalno kockanje i pranje novca, a danas javno prikazuje luksuzan život i prima nagrade u domovini.
Mreža je bila povezana s više brendova, uključujući FXVC (sponzor Leeds Uniteda), PrimeOT, Greenfields Capital i Wingroup. Neki su već ranije bili predmet tužbi i regulatornih mjera. Primjeri žrtava pokazuju gubitke od nekoliko stotina eura pa sve do milijunskih iznosa – često životne ušteđevine.
Europol upozorava da je invencijsko prijevarno poslovanje jedan od najvećih sigurnosnih izazova u Europi, a globalno su građani 2023. izgubili više od bilijun eura u financijskim prevarama. Samo 4 % žrtava ikada povrati svoj novac.
Više o ovome pročitajte na stranicama Balkan Insighta.
Ključne informacije
- 70.000 žrtava, 250 milijuna eura štete.
- Operacija povezana s izraelskim bračnim parom Oved.
- 21 optužnica u Srbiji, ali organizatori na slobodi.
- Lažni brokerski brendovi: FXVC, PrimeOT, Greenfields Capital, Wingroup.
- Žrtve širom svijeta: Njemačka, UK, Irska, Švicarska, Austrija, Australija, Kanada.
- Europol i Global Anti-Scam Alliance: financijske prevare dosegle razmjere globalne industrije.
