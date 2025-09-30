Beogradski pozivni centri u središtu investicijske prijevare povezane s Izraelom

Mreža je bila povezana s više brendova, uključujući FXVC (sponzor Leeds Uniteda), PrimeOT, Greenfields Capital i Wingroup. Neki su već ranije bili predmet tužbi i regulatornih mjera. Primjeri žrtava pokazuju gubitke od nekoliko stotina eura pa sve do milijunskih iznosa – često životne ušteđevine.