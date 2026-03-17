ZABRANJENO KRITIZIRANJE VLASTI
Bivša stjuardesa tvrdi da je dobila politički motiviran otkaz u Air Serbiji zbog privatnih objava na društvenim mrežama
Otkako je država 2023. preuzela upravljanje Air Serbijom, dio bivših zaposlenika tvrdi da su u kompaniji zabilježeni brojni otkazi iz političkih razloga, uključujući i zbog objava na društvenim mrežama.
Jedna od bivših stjuardesa ispričala je za Nova.rs da je ostala bez posla nakon što je na privatnom profilu objavila snimku sa studentskog prosvjeda na Slaviji 2025. godine. Navodi da je prije otkaza mjesecima dobivala upozorenja te da su joj potom dodjeljivani nepovoljniji rasporedi letenja.
Prema njezinim riječima, nadređeni u Air Serbiji prate privatne profile zaposlenika, a pojedini su radnici otkaze dobili i zbog komentara o vlasti ili predsjedniku u privatnim komunikacijama.
Dijelila snimku podmićivanja pa je upozorili da vrijeđa kompaniju
Ističe da su privatni profili na društvenim mrežama već dugo pod nadzorom nadređenih.
"Prošle godine dobila sam otkaz. Prije toga bila sam na bolovanju zbog stresa koji sam mjesecima trpjela. Stalno sam dobivala upozorenja pred otkaz nakon što sam na društvenim mrežama objavila snimku iz drona s prosvjeda na Slaviji i 16 minuta šutnje."
Ubrzo joj je stigao i službeni e-mail.
"U e-mailu nije izričito pisalo da je riječ o otkazu, ali se navodilo kršenje akata kompanije jer ‘pružam podršku masovnim okupljanjima’, što navodno krši radnu disciplinu. Ranije su me upozoravali i kad sam dijelila snimku o podmićivanju građana prije parlamentarnih izbora, uz napomenu da ‘ne vrijeđam kompaniju’. Upozorenja i pritisci trajali su gotovo dvije godine.
Nakon toga su uslijedili loši rasporedi letenja – više nisam dobivala letove za New York, Kinu i slično, iako sam bila instruktorica", navela je neimenovana bivša stjuardesa Air Serbije.
Kako sankcioniraju "neposlušne" zaposlenike?
Spominju se i slučajevi sankcioniranja zaposlenika zbog razgovora tijekom letova ili sadržaja u internim grupama.
Sugovornica tvrdi i da su zaposlenici izloženi mobingu, smanjenju plaća i povećanju obujma posla, uključujući i obavljanje poslova čišćenja aviona. Također navodi da je više radnika pokrenulo sudske postupke protiv kompanije.
Air Serbia je reagirala u popodnevnim satima i odbacila tvrdnje da je u komunikaciji na mreži X objavila osobne podatke jedne korisnice, na način da ju je u odgovoru na objavu oslovila imenom i time dovela do takozvanog "doksinga".
„Prilikom navedenih istupa na osobnim profilima na društvenim mrežama, koji nesumnjivo predstavljaju javni komunikacijski prostor, korisnica je navela svoje ime, što je jasno vidljivo iz sadržaja njezinih objava i potpisa.
Odgovor ‘Air Serbije’, poduzet radi legitimnog interesa kompanije da zaštiti svoj poslovni ugled, predstavljao je ograničenu i nužnu reakciju na iznesene neistinite tvrdnje, koje su imale za cilj isključivo pokušaj umanjivanja ugleda nacionalne aviokompanije. Osobni podaci korisnice nisu izneseni od strane kompanije, pa s tim u vezi nema ni kršenja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka“, navela je Air Serbia.
Podsjetimo, Air Serbia je od kraja 2023. u potpunosti u državnom vlasništvu, nakon postupnog povlačenja Etihada i višegodišnjih dokapitalizacija iz državnog proračuna.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare