Ilegalno odlagalište

VIDEO / Ovo je ulaz u naš Park prirode: "Ako ste pomislili da su ovo scene iz Irana, prevarili ste se"

17. ožu. 2026. 15:29
lonjsko polje
Željko Vuković/Facebook

Hrpe otpada gotovo da su zatvorile put prema zaštićenom području Parka prirode Lonjsko polje.

Državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Željko Vuković, objavio je videozapis koji bi se mogao smjestiti u postapokaliptične filmove. Tvrdi da čuvari i djelatnici parka svakodnevno primaju prijetnje i da se boje za vlastite živote. 

"Ako ste pomislili da su ovo scene iz Irana, prevarili ste se. Ovo je ulaz u Park prirode Lonjsko polje", stoji u opisu.

"Svih 5 nadzornih kamera je oružjem izrešetano, svakodnevne prijetnje čuvarima prirode, lovočuvarima, ribočuvarima, lugarima... Ti ljudi su prisiljeni nositi vlastito oružje, jer se doslovce boje za vlastite živote. A nemaju status službene osobe i imaju gotovo nikakve ovlasti", rekao je Vuković, upozorivši na problem nedostatka rendžerske službe ili većeg broja djelatnika u Parku. 

"Do kada ćemo bespomoćno gledati devastaciju naše prirode od strane zelenog kriminala, ne želeći poduzeti išta da se tome konačno stane na kraj? Ono što trenutno slušam na sastanku s ljudima koji koriste područje PP je zastrašujuće", dodao je, piše Dnevnik.hr

Iz Parka su za Dnevnik.hr kratko odgovorili da sporno odlagalište prije ulaza u PP ne pripada zaštićenom području, već je pod nadležnošću Grada Kutine.

