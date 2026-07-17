Čeka se odluka PIC-a
Tko će naslijediti Schmidta? Ime novog visokog predstavnika u BiH skriva se od javnosti, poznato tko ima ključnu ulogu
Zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS) Igor Crnadak tvrdi da će uskoro biti izabran novi visoki predstavnik te da je riječ o osobi čije se ime ne nalazi među kandidatima o kojima se javno nagađa, ali koja će imati jednoglasnu potporu Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država.
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Dok se čeka konačan dogovor Vijeća za provedbu mira (PIC), sada već bivši visoki predstavnik Christian Schmidt za češke medije otvoreno govori o snažnom američkom pritisku da napusti dužnost.
O kojoj je osobi riječ, Crnadak nije precizirao. Bit će zanimljivo vidjeti tko će uspjeti usuglasiti stajališta Bruxellesa i Washingtona, osobito nakon posljednje sjednice Vijeća za provedbu mira, koja je pokazala da među njima nema suglasnosti.
No, ime je manje važno od uloge koju će imati budući visoki predstavnik, a upravo je to i dalje kamen spoticanja između Bruxellesa i Washingtona.
Taj je politički blok jasno poručio da bi Ured visokog predstavnika (OHR) trebalo ukinuti, odnosno da bi novi visoki predstavnik, ako bude imenovan, trebao poništiti sve nametnute odluke. Svoje je stajalište predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović ponovio i dan poslije, pritom ne spomenuvši pravni kaos koji bi takav potez izazvao.
Podsjetimo, na posljednjoj sjednici PIC-a Amerikanac Louis Crishock, dosadašnji prvi zamjenik Christiana Schmidta, imenovan je za vršitelja dužnosti visokog predstavnika kao prijelazno rješenje, s punim ovlastima do završetka postupka imenovanja novog visokog predstavnika i bez poništavanja ranijih odluka visokih predstavnika, priopćeno je iz OHR-a. Iz ruskog Ministarstva vanjskih poslova poručili su da takva odluka nema nikakvo pravno uporište. O svemu se oglasio i Nebojša Vukanović, predsjednik Liste za pravdu i red.
U međuvremenu izlaze novi detalji o ostavci Christiana Schmidta. Bivši visoki predstavnik u razgovoru za češki magazin Respekt potvrdio je da je bio izložen snažnom američkom pritisku da napusti dužnost prije isteka mandata. Kao jedan od mogućih razloga američkog nezadovoljstva naveo je paket mjera za jačanje integriteta izbornog procesa koji je donio tijekom svog mandata.
Dakle, razlog nije bila Južna interkonekcija, nego izbori – ili možda nešto povezano s njima. Više će se, kako je najavio u istom razgovoru, doznati u memoarima koje bivši visoki predstavnik priprema.
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