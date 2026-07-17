Tko će naslijediti Schmidta? Ime novog visokog predstavnika u BiH skriva se od javnosti, poznato tko ima ključnu ulogu

Podsjetimo, na posljednjoj sjednici PIC-a Amerikanac Louis Crishock, dosadašnji prvi zamjenik Christiana Schmidta, imenovan je za vršitelja dužnosti visokog predstavnika kao prijelazno rješenje, s punim ovlastima do završetka postupka imenovanja novog visokog predstavnika i bez poništavanja ranijih odluka visokih predstavnika, priopćeno je iz OHR-a. Iz ruskog Ministarstva vanjskih poslova poručili su da takva odluka nema nikakvo pravno uporište. O svemu se oglasio i Nebojša Vukanović, predsjednik Liste za pravdu i red.