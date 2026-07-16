Ćipe pozvao Konakovića u Bihać 5. kolovoza: "Zašto? Jer je trebao biti nova Srebrenica"

"Gospodinu Bećiroviću ne smeta kada rezolucije o BiH donose tijela Europske unije, Velike Britanije ili njemačkog Bundestaga, zato što su svi njihovi zaključci bili na tragu potpore konceptu građanske države koja pogoduje unitarističkim stremljenjima bošnjačkih političara, u onom dijelu koji propagira daljnju unitarizaciju i derogiranje političkih prava Hrvata u BiH", poručio je glavni tajnik DP-a Mladen Barać.