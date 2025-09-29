Brnabić i Vučević pozvani na razgovor s čelnicima EPP-a

Predsjednik Srpske napredne stranke (SNS), Miloš Vučević, izjavio je da je 22. listopada primio poziv za razgovor s čelnicima Europske pučke stranke (EPP), budući da je konzervativna paneuropska stranka započela internu istragu o vladajućoj srpskoj stranci.
Unutarnji proces provjere uloge SNS-a
Vučević je za K1 televiziju rekao da je s njim pozvana i predsjednica srbijanskog parlamenta, Ana Brnabić, članica Predsjedništva Srpske napredne stranke, pridružena članica Europske pučke stranke od 2016. godine.
"Ana i ja smo dobili poziv da ćemo, ako se ne varam, 22. listopada ići u Europsku narodnu stranku na razgovore u vezi s pritužbama vezanim uz SNS", rekao je Vučević, izrazivši uvjerenje da će "sve biti u redu" sa statusom progresivaca u EPP-u.
25. rujna Europska narodna stranka (EPP) objavila je da je započela "unutarnji proces provjere u vezi s ulogom" SNS-a u toj stranci, koja okuplja stranke desnog centra iz cijele Europe.
„Ovo nije službeni zakonski propisani postupak suspenzije ili isključenja iz EPP-a, već temeljita i brza interna istraga s otvorenim ishodom“, izjavila je EPP, najveća politička skupina u Europskom parlamentu.
Weber: Nisam slijep na najnovije događaje
Njezin predsjednik Manfred Weber najavio je 9. rujna da će status SNS-a u EPP-u biti predmet rasprave unutar te konzervativne političke obitelji. Tada je također rekao da EPP „pažljivo prati situaciju i događaje“ u Srbiji te da „nije slijep na najnovije događaje“.
Prethodno su predstavnici socijaldemokrata, zelenih i liberala u Europskom parlamentu pozvali EPP da isključi progresivce iz članstva zbog nedemokratskih tendencija vlade koje su se manifestirale tijekom višemjesečnih demonstracija u Srbiji.
