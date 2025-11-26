Čović osudio spaljivanje vozila Kordića u Mostaru: "Vrijeme je da svi zajedno radimo na stabilnosti i miru"

Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović oštro je u srijedu osudio spaljivanje službenog vozila gradonačelnika Mostara Marija Kordića poručujući kako se neće dopustiti sigurnosna eskalacija, te pozvao na smirivanje napetosti.
Na izvanrednoj sjednici Gradskog odbora HDZ-a BiH Mostar kojoj se priključio Čović analizirana je situacija nakon napada na gradonačelnika Mostara koja je ocijenjena kulminacijom dugotrajnih prijetnji i pokušaja destabilizacije. Čelnik HDZ-a BiH je sinoćnje spaljivanje službenoga automobila ispred obiteljskoga doma gradonačelnika Kordića ocijenio 'šokantnim'. Izrazio mu je potporu navodeći da nije usamljen u ovim iskušenjima.
“Oni koji su ovo uradili za to će morati odgovarati. I ja sam siguran obzirom da naše službe rade svoj posao”, izjavio je Čović.
Čović je također pozvao na smirivanje napetosti, naglasivši da je važno izbjegavati eskalaciju situacije.
"Svojom političkom snagom i zajedništvom hrvatskog naroda, pozivamo sve mudre s druge strane, ali i treće strane koji dijele ovaj prostor s nama, da pokušamo smiriti situaciju. Vrijeme je da svi zajedno radimo na stabilnosti i miru", poručio je Čović.
Predsjednik HDZ-a BiH je uvjeren kako napad neće imati dugoročne posljedice na stabilnost Mostara, niti druge dijelove BiH.
"Nećemo dopustiti narušavanje stabilnost ni grada Mostara, ni županije ni Bosne i Hercegovine. To je jasna politika u ime Hrvatske demokratske zajednice", rekao je čelnik HDZ-a BiH.
Oglasile su se brojne gradske stranke u Mostaru, a reagiralo je i Izaslanstvo Europske unije u BiH koje je osudilo napad te pozvalo na rasvjetljivanje ovoga slučaja i privođenja pravdi počinitelja.
U noći na srijedu nepoznate osobe zapalile su službeni automobil gradonačelnika Marija Kordića. Mjesecima prije toga su trajali napadi na njega od dijela bošnjačkih stranaka, Islamske zajednice i udruženja Mostarski krug.
