Čović osudio spaljivanje vozila Kordića u Mostaru: "Vrijeme je da svi zajedno radimo na stabilnosti i miru"

Na izvanrednoj sjednici Gradskog odbora HDZ-a BiH Mostar kojoj se priključio Čović analizirana je situacija nakon napada na gradonačelnika Mostara koja je ocijenjena kulminacijom dugotrajnih prijetnji i pokušaja destabilizacije. Čelnik HDZ-a BiH je sinoćnje spaljivanje službenoga automobila ispred obiteljskoga doma gradonačelnika Kordića ocijenio 'šokantnim'. Izrazio mu je potporu navodeći da nije usamljen u ovim iskušenjima.