"gnjusni i neprihvatljivi čin"

Crnogorsko ministarstvo reagiralo na grafit podrške Ratku Mladiću

Hina
16. pro. 2025. 14:25
Zastava Crne Gore
Pexels/Ilustracija

Crnogorsko Ministarstvo vanjskih poslova najoštrije je u utorak osudilo vandalski čin ispisivanja grafita na veleposlanstvu Bosne i Hercegovine u Podgorici, kojim se veliča genocid i slavi osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić.

Na ogradi veleposlanstva Bosne i Hercegovine u Podgorici ispisana je poruka: "Generale, hvala ti za Srebrenicu" i nacrtan srpski grb s ocilima.

Crnogorski MVP navodi da su takvi postupci u suprotnosti s politikom dobrosusjedskih odnosa i opredjeljenjem Crne Gore da doprinosi regionalnom pomirenju, stabilnosti i trajnom miru.

"Ovaj gnjusni i neprihvatljivi čin predstavlja izravan napad ne samo na diplomatsko predstavništvo prijateljske države, već i na temeljne civilizacijske vrijednosti, kulturu sjećanja i dostojanstvo žrtava najtežih zločina počinjenih na tlu Europe nakon Drugog svjetskog rata", naveli su iz crnogorskog MVP-a.

Poručuju da Crna Gora nedvosmisleno osuđuje svaki pokušaj negiranja ili relativizacije genocida u Srebrenici, kao i veličanja ratnih zločina i njihovih počinitelja.

Teme
Crna Gora Podgorica Ratko Mladić veleposlanstvo Bosne i Hercegovine

