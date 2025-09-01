Deset mjeseci od tragedije
Danas veliki prosvjed u Beogradu: "Svi smo ispod nadstrešnice"
Povodom deset mjeseci od tragedije na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, kada je poginulo 16 osoba i jedna teško ozlijeđena, danas će se, na poziv srednjoškolaca i studenata u Beogradu, održati veliki prosvjed pod nazivom "Svi smo ispod nadstrešnice".
Prema planu koji su objavili srednjoškolci i studenti, okupljanje je zakazano za 18:30 sati ispred zgrade starog željezničkog kolodvora, a organizirani dolasci predviđeni su iz više dijelova Beograda.
Za 16:30 sati planirano je okupljanje ispred Zemunske gimnazije, a u 17:30 na kružnom toku na Novom Beogradu (Omladinskih brigada). Stanovnici Zemuna i Novog Beograda zajedno će krenuti prema starom Željezničkom kolodvoru.
U 17:15 krenut će kolona iz smjera Prve beogradske gimnazije, a u 17:30 s Autokomande.
Okupljanje kod Cvetkove tržnice na Zvezdari predviđeno je za 17:00 sati, odakle će sudionici zajedno s okupljenima ispred Pravnog fakulteta (tamo okupljanje počinje u 17:30) krenuti prema zbornom mjestu na Savskom trgu.
Kako je najavljeno, sudionici prosvjeda će u 18:30 sati s platoa ispred Stare glavne željezničke stanice krenuti u komemorativnu šetnju Nemanjinom ulicom, preko Slavije i Ulice kralja Milana, zatim Resavskom, Bulevarom kralja Aleksandra Obrenovića i Takovskom do Svetogorske.
Posljednja dionica obuhvaća Svetogorsku i Makedonsku ulicu, sve do Trga Republike.
U padu rekonstruirane nadstrešnice Željezničkog kolodvora u Novom Sadu, 1. studenoga prošle godine, poginuli su: Sara Firić (2018.) iz Kovilja, Valentina Firić (2014.) iz Kovilja, Đorđe Firić (1971.) iz Kovilja, Milica Adamović (2008.) iz Kaća, Nemanja Komar (2007.) iz Stepanovićeva, Anđela Ruman (2004.) iz Stare Pazove, Miloš Milosavljević (2003.) iz Knićanina, Stefan Hrka (1997.) iz Beograda, Sanja Ćirić Arbutina (1989.) iz Kaća, Goranka Raca (1966.) iz Novog Sada, Vukašin Raković (1955.) iz Bukovca, Mileva Karanović (1948.) iz Kaća, Đuro Švonja (1947.) iz Stepanovićeva, Vasko Sazdovski (1979.), državljanin Sjeverne Makedonije, Anja Radonjić (2000.) iz Paraćina i Vukašin Crnčević (2006.) iz Zmajeva, koji je išao u školu u Novom Sadu. Teško je ozlijeđena Teodora Martinko (23) iz Kisača.
Još uvijek nije podignuta optužnica
Protiv odgovornih za pad nadstrešnice još uvijek nije podignuta optužnica, a većina tada uhićenih puštena je da se brani sa slobode.
U međuvremenu je, po nalogu Tužiteljstva za organizirani kriminal, 1. kolovoza uhićeno 11 osoba osumnjičenih za korupciju vezanu uz projekt modernizacije pruge od Novog Sada do granice s Mađarskom.
Među uhićenima, koje se sumnjiči da su koruptivnim radnjama oštetili državni proračun Srbije za više od 115 milijuna dolara, bili su i bivši ministri Tomislav Momirović i Goran Vesić, ali su i oni pušteni da se brane sa slobode.
Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je 18. kolovoza da je pad nadstrešnice bio "planirana diverzija" i da je srušena "kao početak obojene revolucije".
Javnost je tada zatražila od Višeg javnog tužiteljstva da tim povodom sasluša Brnabić, no reakcija je izostala.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon tragedije na željezničkom kolodvoru izjavio je da je "sve bilo rekonstruirano osim nadstrešnice", što se kasnije tijekom istrage pokazalo netočnim.
Studenti su još od početka studenoga prošle godine zahtijevali od predstavnika vlasti da objave svu dokumentaciju o rekonstrukciji željezničkog kolodvora u Novom Sadu, što do danas, prema tvrdnjama studenata i profesora građevinskih fakulteta, nije učinjeno.
Prema službenim podacima policije, u Srbiji je od studenoga prošle godine održano oko 23.000 prosvjeda u organizaciji studenata i građanskih skupova, na kojima se tražila odgovornost za smrt 16 osoba.
