Danas veliki prosvjed u Beogradu: "Svi smo ispod nadstrešnice"

U padu rekonstruirane nadstrešnice Željezničkog kolodvora u Novom Sadu, 1. studenoga prošle godine, poginuli su: Sara Firić (2018.) iz Kovilja, Valentina Firić (2014.) iz Kovilja, Đorđe Firić (1971.) iz Kovilja, Milica Adamović (2008.) iz Kaća, Nemanja Komar (2007.) iz Stepanovićeva, Anđela Ruman (2004.) iz Stare Pazove, Miloš Milosavljević (2003.) iz Knićanina, Stefan Hrka (1997.) iz Beograda, Sanja Ćirić Arbutina (1989.) iz Kaća, Goranka Raca (1966.) iz Novog Sada, Vukašin Raković (1955.) iz Bukovca, Mileva Karanović (1948.) iz Kaća, Đuro Švonja (1947.) iz Stepanovićeva, Vasko Sazdovski (1979.), državljanin Sjeverne Makedonije, Anja Radonjić (2000.) iz Paraćina i Vukašin Crnčević (2006.) iz Zmajeva, koji je išao u školu u Novom Sadu. Teško je ozlijeđena Teodora Martinko (23) iz Kisača.