Oglas

tragedija u bih

Raste broj mrtvih u Tuzli: Preminulo 11 staraca s demencijom i teškim oblicima malignih bolesti

author
Hina
|
05. stu. 2025. 08:49
požar u tuzli
PIXSELL/PIXSELL

Jedanaest smrtno stradalih i najmanje 35 ozlijeđenih osoba bilanca je požara koji je u utorak navečer izbio u domu za umirovljenike u Tuzli, izjavio je u srijedu ujutro tuzlanski gradonačelnik Zijad Lugavić.

Oglas

Ozlijeđeni policajci i gasitelji, kao i štićenici doma

 "Prema informacijama kojima raspolažem jedanaest osoba je umrlo, a više od 35 zatražilo je liječničku pomoć", izjavio je Lugavić za javni servis BHT 1.

Ozlijeđeni su pretežito gasitelji i policajci koji su bili angažirani na gašenju požara i spašavanju, ali i ma i štićenika doma, a gradonačelnik kaže da su tri hospitalizirane osobe u kritičnom stanju. 

Tijela smrtno stradalih biti prebačena u komemorativni centar radi identifikacije i obdukcije.

Na mjestu požara i dalje su ekipe istražitelja koje provode očevid  kako bi se utvrdio uzroka požara i svih drugih činjenica od značaja za istragu.

"Učinli smo sve što smo mogli"

 Lejla Kuloglija, načelnica službe hitne pomoći Tuzle kazala je da su imali veoma težak posao, a angažirali su sve raspoložive timove.

"Bilo je iznimno zahtjevno i teško. Učinili smo sve što smo mogli", kazala je Kuloglija.

Prema dostupnim informacijama vatra je izbila u utorak navečer nešto iza 20 sati na sedmom katu zgrade doma i to u odjelu u kojemu su bile smještene nepokretne osobe.

Osobe s demencijom i teškim oblicima malignih bolesti

Uglavnom se radi o osobama s demencijom i teškim oblicima malignih bolesti na palijativnoj skrbi.

Požar u staračkom domu odmah je postao povodom za teške optužbe na račun uprave doma.

Iz Naše stranke očitovali su se izjavom u kojoj su podsjetili kako je njihova vijećnica u općinskom vijeću Tuzle upozoravala na loše uvjete smještaja.

"Ukazivanje na vlagu, neurednost, lošu kvalitetu hrane, mobing, uvrede, nezadovoljstvo korisnika nisu medijska senzacija, nego pitanja dostojanstva i ljudskih prava", istaknuli su.

Predsjednik vlade Federacije BiH Nermin Nikšić najavio je pokretanje nadzora nad svim ustanovama socijalne skrbi u entitetu.

Teme
požar u tuzli starački dom tuzla tuzla

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ