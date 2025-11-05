tragedija u bih
Raste broj mrtvih u Tuzli: Preminulo 11 staraca s demencijom i teškim oblicima malignih bolesti
Jedanaest smrtno stradalih i najmanje 35 ozlijeđenih osoba bilanca je požara koji je u utorak navečer izbio u domu za umirovljenike u Tuzli, izjavio je u srijedu ujutro tuzlanski gradonačelnik Zijad Lugavić.
Ozlijeđeni policajci i gasitelji, kao i štićenici doma
"Prema informacijama kojima raspolažem jedanaest osoba je umrlo, a više od 35 zatražilo je liječničku pomoć", izjavio je Lugavić za javni servis BHT 1.
Ozlijeđeni su pretežito gasitelji i policajci koji su bili angažirani na gašenju požara i spašavanju, ali i ma i štićenika doma, a gradonačelnik kaže da su tri hospitalizirane osobe u kritičnom stanju.
Tuzla večeras ne plače sama. Tugujemo za generacijom koja je zaslužila mir, a dočekala plamen. U večernjim satima izbio je požar u Domu penzionera u Tuzli. Zvanično je potvrđeno da je do sada devet osoba smrtno stradalo. Ovo nije samo tragedija. Ovo je pitanje savjesti. Da li su… pic.twitter.com/y3sIZ3ntJA— Emin Gradaščević (@GradascevicEmin) November 4, 2025
Tijela smrtno stradalih biti prebačena u komemorativni centar radi identifikacije i obdukcije.
Na mjestu požara i dalje su ekipe istražitelja koje provode očevid kako bi se utvrdio uzroka požara i svih drugih činjenica od značaja za istragu.
"Učinli smo sve što smo mogli"
Lejla Kuloglija, načelnica službe hitne pomoći Tuzle kazala je da su imali veoma težak posao, a angažirali su sve raspoložive timove.
"Bilo je iznimno zahtjevno i teško. Učinili smo sve što smo mogli", kazala je Kuloglija.
Prema dostupnim informacijama vatra je izbila u utorak navečer nešto iza 20 sati na sedmom katu zgrade doma i to u odjelu u kojemu su bile smještene nepokretne osobe.
Kad institucije propadaju, ljudi umiru. Novi Sad, Kočani, sada moja Tuzla. Saučešće porodicama. pic.twitter.com/B6BbCUTX6n— Admir Čavalić (@AdmirCavalic) November 4, 2025
Osobe s demencijom i teškim oblicima malignih bolesti
Uglavnom se radi o osobama s demencijom i teškim oblicima malignih bolesti na palijativnoj skrbi.
Požar u staračkom domu odmah je postao povodom za teške optužbe na račun uprave doma.
Iz Naše stranke očitovali su se izjavom u kojoj su podsjetili kako je njihova vijećnica u općinskom vijeću Tuzle upozoravala na loše uvjete smještaja.
"Ukazivanje na vlagu, neurednost, lošu kvalitetu hrane, mobing, uvrede, nezadovoljstvo korisnika nisu medijska senzacija, nego pitanja dostojanstva i ljudskih prava", istaknuli su.
Predsjednik vlade Federacije BiH Nermin Nikšić najavio je pokretanje nadzora nad svim ustanovama socijalne skrbi u entitetu.
