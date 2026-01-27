Oglas

u znak podrške jeleni kleut

FOTO, VIDEO / "Znanje je moć": Studenti prosvjeduju u Beogradu

N1 Srbija
27. sij. 2026. 18:45
Studenti u blokadi organizirali su skup od 18 sati ispred zgrade Rektorata u Beogradu, pod nazivom „Znanje je moć“. Studenti nekoliko beogradskih fakulteta bojkotiraju nastavu u znak podrške profesorici Jeleni Kleut i kolegama iz Novog Sada.

Studenti Pravnog fakulteta, Arhitektonskog fakulteta i Fakulteta političkih znanosti najavili su za danas bojkot nastave u Beogradu, u znak podrške kolegama i nastavnicima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Novom Sadu, koji traže povratak na posao otpuštene profesorice Jelene Kleut.

Studenti Filozofskog fakulteta u Beogradu zatražili su od svojih profesora, asistenata i suradnika da se odazovu pozivu na bojkot nastave, počevši od danas pa do kraja tjedna.

Na nekoliko lokacija u Beogradu danas su oko 17.00 sati započela okupljanja studenata i građana, koji su se uskoro uputili prema zgradi Rektorata Beogradskog sveučilišta na Studentskom trgu, gdje je u 18.00 sati počeo prosvjed „Znanje je moć“.

U neposrednoj blizini Pravnog fakulteta nisu vidljive policijske jedinice, osim nekoliko vozila prometne policije parkiranih sa strane.

Pojačane policijske snage viđene su na potezu oko Doma Narodne skupštine, u čijoj se blizini, u Pionirskom parku, nalazi nehigijenski šatorski kamp pristaša vlasti, javlja reporter agencije Beta.

„Vrijeme je da vratimo vjeru u obrazovanje i stručnost te ih ponovno postavimo kao temelj našeg društva. Bez znanja nema slobode, bez prava nema države, a bez odgovornosti nema zajednice“, poručili su studenti na Instagramu povodom prosvjeda na školsku slavu – Savindan.

Prema njihovim riječima, država treba počivati na obrazovanju, znanosti te neprekidnom usavršavanju i učenju.

Na Instagramu su objavili i snimke sa studentskog prosvjeda 27. siječnja 1997. godine, kojem je prisustvovao i tadašnji patrijarh Pavle.

Studenti u blokadi više fakulteta u Srbiji danas bojkotiraju nastavu u znak solidarnosti s profesorima koji su dobili otkaz.

