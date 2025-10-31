Grlić Radman i Rangel pozivaju na ustavnu reformu u BiH

"Složili smo se da je nužna ustavna reforma, a ja sam istaknuo kako je upravo promjena izbornog zakona nužna kako bi se osigurala jednakopravnost triju konstitutivnih naroda", rekao je hrvatski ministar, dodavši da je to način da se dokine diskriminatoran pristup prema Hrvatima kao jednome od konstitutivnih naroda u susjednoj zemlji.