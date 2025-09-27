Horor u Srbiji: Unuk ubio baku i djeda?

N1/ilustracija

Tijela dviju osoba pronađena su jutros u kući u srpskom selu Bogava kod Despotovca, prenosi RTS. Sumnja se na ubojstvo.

Podijeli

Oglas

U obiteljskoj kući u selu Bogava kod Despotovca pronađena su beživotna tijela bračnog para.

Kako je potvrđeno RTS-u u PU Jagodina, očevid je obavio viši javni tužitelj iz Jagodine.

Još se utvrđuju okolnosti događaja.

Prema neslužbenim saznanjima RTS-a, riječ je o supružnicima R. Ž. (76) i R. M. (79), koje je najvjerojatnije tijekom obiteljske svađe ubio unuk.