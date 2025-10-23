Hrvatska financirala izgradnju novog doma zdravlja u BiH

Nova zgrada doma zdravlja u Kiseljaku u središnjoj Bosni, čija je gradnja i opremanje financirana iz hrvatskog proračuna, otvorena je u četvrtak a na svečanoj ceremoniji uz sudjelovanje hrvatske ministrice zdravstva Irene Hrstić, koja je pri tom najavila još sličnih projekata.
"Institucije Republike Hrvatske s vladom i predsjednikom vlade Andrejem Plenkovićem pružale su i pružat će snažnu potporu zdravstvenim projektima važnim za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Ponosni smo što je upravo kontinuirana, višegodišnja suradnja omogućila završetak ove suvremene ustanove. Nastavljamo raditi na novim programima potpore, od stručnog usavršavanja do opremanja, kako bismo zajedno podizali standarde skrbi", kazala je Hrstić tijekom svečanosti.
Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske kazao je kako se ovakvi projekti financiraju jer izravno pomažu ostanku Hrvata u BiH ali i poboljšavaju kvalitetu života.
Kazao je kako svi mogu biti sretni jer sada pred sobom vide suvremeni objekt koji će služiti generacijama.
Izvedba se čekala 40 godina
Načelnik Kiseljaka Mladen Mišurić-Ramljak kazao je kako je ovo iznimno važan projekt za lokalnu zajednicu na čiju se izvedbu čekalo punih četrdeset godina.
"Iz stare zgrade doma zdravlja prijeći će samo osoblje. Sve ostalo potpuno je novo", kazao je Ramljak najavivši kako će se uskoro dovršiti i obnova ambulante u obližnjoj Lepenici.
Predsjednik HDZ BiH Dragan Čović iskazao je zahvalnost svima koji su tijekom šest godina gradnje doprinosili uspješnom okončanju ovog projekta.
Novi dom zdravlja stanovnicima Kiseljaka trebao bi osigurati dodatne liječničke usluge uz kraće liste čekanja i bolju koordinaciju s bolnicama i kliničkim centrima te jači naglasak na prevenciji i skrbi u zajednici.
Planirano je i dodatna opremanje uz nastavak potpore partnera iz Hrvatske.
Kiseljak je općina koju većinski nastanjuju Hrvati a prema posljednjem popisu iz 2013. godine tamo ih je u ukupnom broju stanovnika bilo 51 posto odnosno nešto više od 12 tisuća.
