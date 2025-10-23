Hrvatska financirala izgradnju novog doma zdravlja u BiH

"Institucije Republike Hrvatske s vladom i predsjednikom vlade Andrejem Plenkovićem pružale su i pružat će snažnu potporu zdravstvenim projektima važnim za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Ponosni smo što je upravo kontinuirana, višegodišnja suradnja omogućila završetak ove suvremene ustanove. Nastavljamo raditi na novim programima potpore, od stručnog usavršavanja do opremanja, kako bismo zajedno podizali standarde skrbi", kazala je Hrstić tijekom svečanosti.