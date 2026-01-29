„Na temelju ovih izjava za nas ništa nije završeno i još ništa nije ispunjeno. Sve ono što će se razmatrati smatramo da ni na koji način ne doprinosi rješavanju naših problema jer se sve odugovlači unedogled. Godinu dana pokušavamo riješiti problem vozača i sada, kada smo izašli na prosvjede, netko se sjetio reći da pokreću inicijativu i da će iznjedriti rješenje, ali nitko nije rekao kada će ono biti. Nitko nam nije dao jamstva da se do tog trenutka, odnosno konačnog rješenja, vozači neće dirati“, naveo je Šarić.