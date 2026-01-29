Zijad Šarić iz Konzorcija logistika Bosne i Hercegovine potvrdio je za N1 BiH da su bosanskohercegovački prijevoznici nakon današnjeg sastanka svojeg kriznog stožera odlučili nastaviti prosvjed i blokade graničnih prijelaza.
To znači da će bosanskohercegovački prijevoznici četvrtu noć zaredom ostati na granicama BiH. Također, Šarić je komentirao i odluku Europske komisije kojom se profesionalni vozači kamiona napokon prepoznaju kao posebna kategorija, čime se otvara put rješavanju problema boravka u schengenskom prostoru.
Riječ je o rješenju koje bi trebalo biti polazna osnova za buduće rješavanje dugogodišnjeg problema prijevoznika iz BiH, kojima sadašnji režim ne omogućuje boravak u Schengenu dulji od 90 dana u razdoblju od 180 dana.
„Na temelju ovih izjava za nas ništa nije završeno i još ništa nije ispunjeno. Sve ono što će se razmatrati smatramo da ni na koji način ne doprinosi rješavanju naših problema jer se sve odugovlači unedogled. Godinu dana pokušavamo riješiti problem vozača i sada, kada smo izašli na prosvjede, netko se sjetio reći da pokreću inicijativu i da će iznjedriti rješenje, ali nitko nije rekao kada će ono biti. Nitko nam nije dao jamstva da se do tog trenutka, odnosno konačnog rješenja, vozači neće dirati“, naveo je Šarić.
Budući da su nadležni iz BiH uputili apel da se navedene blokade prekinu i da se prosvjedi okončaju jer se, kako navode, stvaraju višemilijunske štete za gospodarstvo, Šarić je istaknuo da se obraćaju pogrešnoj adresi.
„Ne trebaju od prijevoznika tražiti da se prekinu prosvjedi, nego od institucija. Trebaju se obratiti veleposlanicima, Europskoj komisiji, a ne prijevoznicima. Trebaju apelirati na tijela vlasti koja trebaju raditi svoj posao i rješavati ovaj problem. Mi smo prvenstveno blokirali sami sebe, a tek potom ostale grane gospodarstva“, dodao je.
Na kraju je poručio da je na sastanku Kriznog stožera Konzorcija logistika BiH donesena odluka da blokade granica ostaju na snazi sve do ispunjenja njihovih zahtjeva.
Podsjetimo, uz BiH prijevoznike granice blokiraju i prijevoznici iz Srbije i Sjeverne Makedonije, dok je Crna Gora odustala od prosvjeda nakon postignutog dogovora s Vladom.
