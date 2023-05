Isprika Vučića Beograđanima: „Poslije 14h očekuje se potpuni kolaps“

Podijeli :

Tanjug/ Strahinja Ačimović

Predsjednik Aleksandar Vučić se, gostujući na Pinku, ispričao Beograđanima, jer se "u petak poslije 14 sati očekuje potpuni kolaps u svim dijelovima grada".

„Ispričavamo se, mi to jednom u četiri ili pet godina radimo. Vidjet ćemo hoće li biti šetnje, ako bude onoliko koliko mislimo da će biti, šetnja neće biti moguća, ali vidjet ćemo“, dodao je Vučić, prenosi Pink.

Kaže da se ne može očekivati da Srbija poslije ovog skupa bude ujedinjenija.

„Oni ne žele razgovarati, oni žele vlast na silu. Od tog posla nema ništa. Neću uništiti svoju zemlju. Ne dam Srbiju Milivojeviću, Ponošu, Brkiću, Đilasu dok ne dobiju glasove građana, a neće ih dobiti. Srbija nije moja, ja sam samo njen dio. Ovom zemljom će upravljati građani, njihova volja“, istaknuo je Vučić.

Bivši “Otporaš”: Po Vučićevoj nervozi vidi se da je “ovo neka završna faza” Vanjskopolitički analitičar: Aleksandar Vučić je miloševićevska figura

On je ponovno pozvao ljude koji su „ucjenjeni“ da ne dođu na današnji skup.

„Bit će tisuće ljudi sa KiM. To mi je i dodatna obveza i veliki teret, ali i ogromna čast“, dodao je Vučić.

Govoreći o rijaliti programima, rekao je da je „razgovarao i s vlasnikom Pinka“.

„I zamolio sam ga i rekao mu da jedan dio građana Srbije smatra da rijaliti nije dobra stvar i da ja znam kakav je njegov stav, a i gledatelja Srbije koji to gledaju, ali to je bila moja molba. Prije nego što sjednemo i razgovaramo o tome. Zamolio sam ga prije nego što se o tome razovara u okviru REM-a, zamolio sam ga da sam razmotri mogućnost da to ukine – da li će ili neće, to ćemo vidjeti“, naveo je.

On je rekao i da osjeća neuobičajeni mir.

„Moja uloga će se od prekosutra promijeniti. Imamo Skupštinu u Kragujevcu, o čemu ću govoriti na današnjem skupu“ rekao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.