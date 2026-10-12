Janša za preokret rezultata referenduma o RTV-pristojbi okrivio "kozmičku kišu"

"Da RTV ne radi u ime svih, potvrđuje i analiza portala MMC. U razdoblju prije referenduma stajalištu 'protiv' dao je 4,2 puta više prostora nego stajalištu 'za'. Bilo bi vrijeme da se RTV umjesto aktivizmu posveti ozbiljnom radu i sveobuhvatnom informiranju slovenske javnosti", poručio je predsjednik NSi-ja.