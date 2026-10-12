NISU JE UKINULI
Janša za preokret rezultata referenduma o RTV-pristojbi okrivio "kozmičku kišu"
Nakon preokreta rezultata nedjeljnog savjetodavnog referenduma o ukidanju RTV-pristojbe, na kojem su u vodstvo prešli protivnici njezina ukidanja, predstavnici Slovenske demokratske stranke (SDS) na društvenim mrežama propituju razloge promjene rezultata. Predsjednik SDS-a Janez Janša uzrok vidi u "velikom broju nezakonito imenovanih okružnih izbornih povjerenstava".
Nakon što su u ponedjeljak ujutro pribrojeni dodatni glasački listići, rezultat savjetodavnog referenduma o ukidanju pristojbe za Radioteleviziju Slovenija (RTVS) promijenio se iz tijesne prednosti zagovornika ukidanja u tijesnu prednost onih koji se tome protive.
Pojedini istaknuti članovi SDS-a, među kojima su i saborski zastupnici, počeli su na društvenoj mreži X postavljati pitanja o razlozima preokreta.
"Noć ima svoju moć i čini čuda u Državnom izbornom povjerenstvu", napisao je zastupnik Zvone Černač.
Pritom je upitao: "Jesu li nevažeći listići postali važeći ili važeći nevažeći? Ili je na djelu bila samo 'kozmička kiša'?"
Prema djelomičnim neslužbenim rezultatima, na referendumu je bilo 2900 nevažećih i 922.838 važećih glasačkih listića. Prije pribrajanja glasova pristiglih poštom iz Slovenije, za ukidanje pristojbe glasala su 461.073 birača, odnosno 49,96 posto, a protiv 461.765 birača, odnosno 50,04 posto, javlja N1 Slovenija.
Janša o "kozmičkoj kiši"
Černačevu objavu podijelio je predsjednik SDS-a Janez Janša i odgovorio:
"Kozmička kiša i velik broj nezakonito imenovanih okružnih izbornih povjerenstava. Kao i na parlamentarnim izborima."
SDS je, naime, još tijekom proljetnih parlamentarnih izbora tvrdio da je imenovanje zamjenika predsjednika okružnih izbornih povjerenstava bilo nezakonito.
Slovenski zakon o izborima za Državni zbor propisuje da se okružno izborno povjerenstvo sastoji od predsjednika, triju članova i njihovih zamjenika. Predsjednik se imenuje iz redova sudaca, dok njegov zamjenik mora biti iz redova drugih diplomiranih pravnika.
Prema tumačenju SDS-a, to znači da zamjenik predsjednika ne može biti sudac. Međutim, u više izbornih okruga na ta su mjesta imenovani upravo suci.
Predsjednik NSi-ja: RTV Slovenija dobila je pljusku
Predsjednik Nove Slovenije (NSi) Jernej Vrtovec ocijenio je da su poruke referenduma jasne.
"Korupcija je i dalje duboko ukorijenjena u slovenskom društvu, a njezin glavni zaštitnik politička je ljevica sa svojim političkim aktivistima koji brane dvostruka mjerila", izjavio je.
Dodao je da će predsjednik Pokreta Sloboda Robert Golob uskoro imati priliku pokazati je li spreman odgovarati na pitanja parlamentarnog istražnog povjerenstva ili će se, kako tvrdi Vrtovec, nastaviti skrivati iza civilnog društva i time potvrđivati strah od otkrivanja nepravilnosti povezanih s tvrtkom Gen-I.
Vrtovec smatra da je i RTV Slovenija na referendumu "dobila pljusku" jer se, prema njegovu mišljenju, pokazalo da javna radiotelevizija nije u službi cjelokupne slovenske javnosti te da najmanje polovica države RTV-pristojbu plaća prisilno.
"Da RTV ne radi u ime svih, potvrđuje i analiza portala MMC. U razdoblju prije referenduma stajalištu 'protiv' dao je 4,2 puta više prostora nego stajalištu 'za'. Bilo bi vrijeme da se RTV umjesto aktivizmu posveti ozbiljnom radu i sveobuhvatnom informiranju slovenske javnosti", poručio je predsjednik NSi-ja.
Dodao je da je Vlada na referendumima dobila jasan mandat da zaustavi zloupotrebu solidarnosti i socijalnog sustava, ali i poruku da pripremi promjene kojima bi se osiguralo da o Sloveniji odlučuju isključivo slovenski državljani.
Resni.ca: Održat ćemo obećanje o ukidanju RTV-pristojbe
Nakon promjene rezultata referenduma o ukidanju obvezne RTV-pristojbe oglasila se i stranka Resni.ca, partnerica vladajuće koalicije koja nije njezina formalna članica.
"Prije izbora podnijeli smo prijedlog zakona o RTV-u, uz potpise velikog broja birača. Obećanje da ćemo taj zakon podržati u parlamentu na određeni je način podržalo nešto više od pet posto birača na izborima. Sada vidimo da tu ideju podržava 50 posto onih koji su glasali na referendumu", naveli su iz stranke.
Dodali su da će se pobrinuti da prijedlog zakona bude razmotren u Državnom zboru te tako ispuniti predizborno obećanje o ukidanju obvezne RTV-pristojbe.
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