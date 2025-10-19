Oglas

Kod Dervente pronađene lešine pasa stradalih u ilegalnim borbama: Privedene 84 osobe, među njima i Hrvati

Hina
19. lis. 2025. 16:27
borba pasa
Unsplash/Ilustracija

Više od 80 osoba među kojima ima i državljana Hrvatske privela je policija u BiH zbog sudjelovanja u organiziranju ilegalnih borbi pasa, potvrdili su iz MUP-a Republike Srpske.

Na području Dervente

Policijska racija provedena je na području Dervente i pri tom su privedene 84 osobe. Osim hrvatskih i državljana BiH privedeni su i državljani Srbije te Crne Gore.

Operativna akcija pod kodnim nazivom "Sambo" bila je usmjerena na sprječavanje zlostavljanja životinja i organiziranja borbi pasa.

Pronađeni leševi pasa

Tijekom racije pronađeni su leševi ubijenih pasa, više ozlijeđenih pasa a oduzet je novac i određena količina narkotičkih sredstava, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s počinjenim kaznenih djela.

Iz policije su pojasnili kako su 70 privedenih osoba saslušali u svojstvu svjedoka dok je 14 privedenih uhićeno i protiv njih će biti podnesene kaznene prijave zbog zlostavljanja životinja i nedopuštene proizvodnje i prometa narkotika i omogućavanja uživanja opojnih droga.

Teme
borbe pasa operacija sambo psi zlostavljanje pasa

