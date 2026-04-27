Sokol: Trenutačna srpska vlada je više velikosrpski orijentirana od Miloševićeve

Hrvatski zastupnik Tomislav Sokol (HDZ/EPP) bio je gost N1 Studija uživo gdje je prokomentirao izjavu Tonina Picule koji je Vučićev režim nazvao glavnim izvorom nestabilnosti u Srbiji.
"Ja se s tim slažem. Moj stav je isti već godinama. Ja godinama govorim da je politika popuštanja Srbiji promašaj i da je Srbija glavni izvor nestabilnosti cijele jugoistočne Europe i da je treba puno žešće sankcionirati nego što je to bilo do sada", rekao je Sokol i nastavio:
"Velikosrpska ideologija u Srbiji nije doživjela poraz - ona je sad jača nego ikad. Rekao bih da je ova trenutačna srpska vlada više velikosrpski orijentirana nego Miloševićeva - samo što su okolnosti takve da nisu u stanju odmah to realizirati na silu pa koriste druge metode. Ali, sigurno je ova sadašnja srpska vlast, a i cijelo raspoloženje u srpskom društvu takvo da je cijelo srpsko društvo puno bliže liniji četničke ideologije nego što je to bilo krajem`80-ih", kaže Sokol.
Dodaje i da Srbiji apsolutno treba suspendirati europska sredstva dok se tamo neke stvari ne promijene.
"Ja bih rekao da oko Srbije treba stvoriti jedan sanitarni kordon i da se treba učiniti sve da se ograniči njihova opasna politika", zaključio je Sokol.
