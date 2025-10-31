Kosovo bez vlade – prijeti financijska i ustavna kriza

U takvoj situaciji Kurti je najavio prijevremene izbore za prosinac 2025. Ako rezultat bude sličan onome s posljednjeg glasanja, zemlji prijete novi izbori već u proljeće 2026. godine. To bi se vremenski poklopilo s izborom za predsjednika države, jer mandat Vjose Osmani tada istječe. Drugi mandat je moguć. U travnju 2026. zastupnici će dvotrećinskom većinom odlučivati hoće li joj omogućiti novi mandat ili izabrati drugog kandidata za predsjednika.