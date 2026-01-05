Predstavnici MOL-a stigli u Srbiju: Analiziraju poslovanje kompanije

Predstavnici mađarskog MOL-a stigli su u Srbiju i započeli dubinsku analizu poslovanja Naftne industrije Srbije (due diligence), doznaje N1 Srbija neslužbeno. Predstavnici MOL-a su, kako je i bilo planirano, započeli obilazak ključnih kapaciteta NIS-a.
Kako je ranije izvijestila agencija Tanjug, mađarski predstavnici od jutros obilaze benzinske postaje NIS-a, a obilazak su započeli na sjeveru zemlje, odnosno u Subotici.
Prema neslužbenim informacijama N1 Srbije, dvanaestočlana delegacija MOL-a održava sastanke i obilazi postrojenja za prihvat i otpremu derivata, skladišne rezervoare i instalacije, kao i pristanište. Riječ je, kako doznajemu, o operativnoj delegaciji koja provjerava stanje Rafinerije, a obići će i Rafineriju prirodnog plina u Elemiru.
Današnjim sastancima s predstavnicima MOL-a, kako N1 neslužbeno saznaje, nisu prisustvovali predstavnici Vlade Srbije niti Ministarstva rudarstva i energetike. Očekuje se da će predstavnici MOL-a boraviti u Srbiji tijekom sljedećih nekoliko dana.
Mađarska strana provest će nadzor cjelokupnog poslovanja NIS-a, što je uobičajen postupak prilikom kupnje naftnih kompanija.
Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država izdalo je kompaniji NIS 31. prosinca posebnu licencu kojom se tvrtki ponovno omogućuje obavljanje operativnih aktivnosti zaključno do 23. siječnja 2026. godine.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju da se očekuje da najkasnije do 15. siječnja stigne prvih 85.000 tona sirove nafte te da Rafinerija počne s radom 17. ili 18. siječnja, kao i da započne proizvodnja naftnih derivata 25. ili 26. siječnja. Tom je prilikom pozvao Ruse i Mađare da se što prije dogovore oko kupoprodajnog ugovora za NIS.
