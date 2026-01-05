Predstavnici MOL-a stigli u Srbiju: Analiziraju poslovanje kompanije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju da se očekuje da najkasnije do 15. siječnja stigne prvih 85.000 tona sirove nafte te da Rafinerija počne s radom 17. ili 18. siječnja, kao i da započne proizvodnja naftnih derivata 25. ili 26. siječnja. Tom je prilikom pozvao Ruse i Mađare da se što prije dogovore oko kupoprodajnog ugovora za NIS.