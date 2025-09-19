Majka Pavla Cicvarića: Nacrtali su metu na čelu mom sinu, institucije šute

U Užicu je u tijeku skup podrške Pavlu Cicvariću, o čijem je ubojstvu na TV Informer govorio dužnosnik Srpske napredne stranke Siniša Vučinić. Na prosvjedu je i Pavlova majka Jelena Žunić Cicvarić, koja za N1 Srbija kaže da im podrška građana puno znači jer se ne osjećaju sigurno nakon što je SNS-ov dužnosnik nacrtao metu na čelu njezinom sinu.
Oglas
"Osim toga što je visoki dužnosnik SNS-a iznio stav da ima saznanja da će moj sin biti ubijen, to nas je prilično uplašilo, ne osjećamo se sigurno. Dodatno me zabrinjava činjenica da mi do ovog trenutka zapravo i ne znamo je li tužiteljstvo poduzelo određene mjere i radnje kako bi se ono što je Vučinić iznio možda spriječilo“, zabrinuta je Jelena Žunić Cicvarić.
Kaže da podršku imaju jedino od javnosti, sugrađana te velikog broja oporbenih lidera na lokalnoj, ali i nacionalnoj razini.
"Ne prihvaćamo ispriku zato što nije iskrena i vjerujemo da je naručena s vrha kao vid kontrole štete, jer su shvatili da je reakcija javnosti bila strašna. Nisu očekivali ovoliku podršku koju ćemo dobiti“, kaže majka Pavla Cicvarića.
Ona smatra da je Vučinić nacrtao metu na čelu njezinom sinu.
"Danas je Pavle, jučer je bio Bogdan, prije nekoliko dana Nikolina. U Nišu imamo Dimitrija Dimića, u Novom Sadu Lazara Dinića i cijelu novosadsku ekipu. Ovo je teror koji trpe mladi ljudi, ali ne samo mladi ljudi“, kaže Žunić Cicvarić.
Upozorava da se ne smijemo "poput kuhanih žaba“ navikavati na ovakvu situaciju u kojoj se mladi ljudi uhićuju i da "nije normalno da se prijeti ubojstvima, a da država ne reagira“.
Institucije su ostale nijeme na pismo koje im je poslala, a u kojem je zahtijevala od nadležnih da reagiraju i sankcioniraju odgovorne za prijetnje upućene njezinom sinu. Kaže da su podnijeli kaznene prijave i da se nadaju kako postoje "časni suci koji će ovo voditi na način koji ne podliježe pritiscima“.
Pavle je u srpnju, zajedno sa šestoricom sugrađana, bio uhićen jer je sudjelovao u blokadama, a i tada su imali veliku podršku građana koji su "uhićeni u jednom montiranom procesu“.
"Podrška je, naravno, jako važna jer je i to bila agonija kroz koju smo prolazili. Nema sumnje da je i tada, Pavle, kada je uhićen sa svojim kolegama, uhićen u jednom montiranom procesu kako bi bio pokazna vježba što će se dogoditi svakoj mladoj osobi koja digne glas i pobuni se“, uvjerena je Pavlova majka.
Poruka koju šalju mladima, navodi ona, jest da nisu sami u ovoj borbi.
"Ako se zalažemo za demokratske vrijednosti, tu nema dvojbe – moramo podnijeti i određenu žrtvu, ali ne mislim na fizičku žrtvu“, apelira sugovornica N1.
Kako kaže, plaši je osjećaj da država polako klizi u neku vrstu diktature i da, ako sada ne budu dovoljno glasni, "scenariji mogu biti jako pogubni“.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas