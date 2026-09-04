“Ratko Mladić osuđen je za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Povratak njegovih posmrtnih ostataka u Beograd podsjeća Europu na najmračnije stranice naše nedavne povijesti”, objavila je slovenska povjerenica na X-u, dodajući da ja za to odlučila odustati od planiranog puta u Srbiju.