MUP Srbije poziva umirovljene policajce natrag u službu: Mladi više ne žele raditi u policiji
Sindikat policije „Sloga“ priopćio je da Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije poziva svoje umirovljene pripadnike da se privremeno vrate u aktivnu službu, dok je istovremeno u organizacijske jedinice MUP-a stigla depeša kojom se nalaže da policajci koji obavljaju redovne poslove na terenu dijele promotivne letke Centra za osnovnu policijsku obuku (COPO) – jer je vrlo slab interes mladih za prijavu u policiju.
Umirovljeni pripadnik MUP-a Dimitrije Milutinović rekao je za Danas da su ga iz Ministarstva unutarnjih poslova Srbije pozvali da se vrati na posao, uz ponudu ugovora na određeno vrijeme do šest mjeseci, s mogućnošću produljenja.
„Prije četiri ili pet dana dobio sam poziv iz Odjela za ljudske resurse MUP-a i ponudili su mi da se vratim na posao. No, nije mi ponuđeno radno mjesto koje sam ranije obavljao, kriminalistički inspektor za opći kriminal, već da radim na ugovor od šest mjeseci, uz mogućnost produljenja na još šest mjeseci“, rekao je Milutinović, a prenosi Nova.
Ponudu je odbio.
„Rečeno mi je da bih trebao raditi na poslovima operativnog osiguranja objekata, ali i određenih osoba. Odbio sam to jer mi je ponuđena plaća od 88.000 dinara (750 eura), ali i iz osobnih razloga“, kaže.
Navodi i da su i drugi njegovi kolege u mirovini dobili slične pozive.
Policajac ili portir
„Te večeri, kao i sutradan, čuo sam se s još desetak svojih kolega u mirovini – svi su potvrdili da su ih zvali da se privremeno vrate u službu. Koliko znam, pozivaju one koji su u mirovinu otišli od 2022. godine, dakle mlađe umirovljenike“, rekao je.
Milutinović dodaje da pozivi nisu upućeni samo bivšim zaposlenicima policijskih postaja, nego i onima iz drugih organizacijskih jedinica – pa čak i iz Žandarmerije.
„Mene je odbilo to što i dalje mogu doprinijeti radu MUP-a, ali u onome što sam radio cijeli život – u operativnom radu. Ovo radno mjesto koje su mi ponudili je, drugim riječima, posao portira“, objašnjava.
„Očito je da nema interesa mladih za policijski posao“
Umirovljeni policijski major i inspektor SBPOK-a, Predrag Simonović, koji je radio na rasvjetljavanju ubojstava novinara, kaže da postoje brojne zakonske nejasnoće kada je riječ o vraćanju umirovljenih policajaca na posao.
„Nije jasno hoće li te kolege ponovno imati status ovlaštene službene osobe, hoće li nositi oružje, sudjelovati u razbijanju prosvjeda ili će, zbog iskustva, biti angažirani kao portiri – primjerice zbog krađa oružja iz objekata ministarstva.
Zahtjevi brojnih aktivnih policajaca - odbijeni
Hoće li moći privoditi i podnositi kaznene prijave? Može li itko imati status ovlaštene osobe na temelju ugovora o djelu? Ili, ako MUP ima manjak vještaka u Nacionalnom centru za kriminalističku forenziku (NCKF), može li onaj tko je primljen na određeno vrijeme ili po ugovoru o djelu kasnije svjedočiti na sudu i braniti svoja vještačenja?“, pita Simonović.
Dodaje da se, s druge strane, odbijaju brojni zahtjevi aktivnih policajaca koji su željeli ostati u službi jer su se i dalje osjećali sposobnima za rad.
Simonović ističe da u svojoj dugogodišnjoj karijeri nije svjedočio ovakvim vrstama angažmana te smatra da je problem u tome što mladi više ne žele raditi u policiji.
