MUP Srbije poziva umirovljene policajce natrag u službu: Mladi više ne žele raditi u policiji

„Prije četiri ili pet dana dobio sam poziv iz Odjela za ljudske resurse MUP-a i ponudili su mi da se vratim na posao. No, nije mi ponuđeno radno mjesto koje sam ranije obavljao, kriminalistički inspektor za opći kriminal, već da radim na ugovor od šest mjeseci, uz mogućnost produljenja na još šest mjeseci“, rekao je Milutinović, a prenosi Nova.