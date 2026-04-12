Mihael Zmajlović
Hrvatska delegacija promatra izbore u Mađarskoj: "Na svakom se koraku osjeti koliko im je ovo važno"
Promatrači OESS-a prate postupak, bez primjećenih nepravilnosti unatoč velikim gužvama i rastu tenzija.
Od 6 sati ujutro, kada su otvorena birališta diljem Mađarske, bilježi se velika izlaznost, primjetna je napetost na biralištima, no izborni proces odvija se bez uočenih nepravilnosti.
Javlja to za Jutarnji list SDP-ov saborski zastupnik Mihael Zmajlović, voditelj izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini OESS-a (OSCE PA), koji od ranog jutra obilazi birališta u Budimpešti.
- Već je u ranim jutarnjim satima bilo puno ljudi na biralištima, a na nekim je mjestima bila velika gužva. Članovi biračkih odbora s kojima smo razgovarali rekli su da je izlaznost veća nego što je bila na ranijim izborima, pri čemu treba imati na umu da je u Mađarskoj inače velika izlaznost, a na zadnjim je izborima bila 69 posto. Prema dosadašnjim pokazateljima, sada će biti još veća - kazao je Zmajlović.
Na pitanje može li se zaključiti da veća izlaznost ide u prilog oporbi, odgovara da je obično tako, ali da to ne mora ništa značiti jer su i vladajući i oporba uspjeli motivirati svoje birače.
- Ono što velika izlaznost sigurno govori jest da ih Mađari doživljavaju kao povijesne - rekao je Zmajlović, napominjući da su izbori dobro organizirani, da je sve u redu u odnosu na transparentnost postupka i poštivanje procedura.
- Na biračkim mjestima koja smo promatrali nije bilo uočenih nepravilnosti. Osjeti se uzbuđenje i napetost, ali atmosfera nije neprijateljska. Ipak, na svakom se koraku osjeti koliko su im ovi izbori važni - kazao je Zmajlović.
Na dan izbora, kao i kod nas, vrijedi pravilo izborne šutnje, no Zmajlović kaže da pravila nisu toliko stroga kao u Hrvatskoj, pa je u subotu uočio veliki izborni skup oporbene Tisze koji je održan u središtu Budimpešte, a prema izvješćima mađarskih medija okupio je oko 10.000 ljudi. Plakati nisu dopušteni na samim biračkim mjestima, ali ih ima u neposrednoj blizini biračkih mjesta.
Za ove izbore vlada veliki interes i izvan granica Mađarske, pa je tako i ogroman broj promatrača; prema Zmajlovićevim riječima, ima ih 160 raspoređenih po Mađarskoj. To su promatrači OESS-a i Vijeća Europe koji su raspoređeni po izbornim okruzima diljem Mađarske.
- Uloga nas promatrača jest neutralna, ni na koji način ne smijemo utjecati na tijek izbora niti davati komentare kojima bismo predviđali njihov ishod. Promatramo određene elemente u izbornom procesu, poput toga je li omogućeno biračima da izraze svoju volju ili su u tome ometani. Promatramo postoji li adekvatan pristup biračkom mjestu osobama s invaliditetom, jesu li biračke kutije adekvatno zapečaćene, utječe li netko od članova biračkog odbora na nedopušten način na birače. To su elementi koje promatramo i bilježimo, a kada se izbori završe i izbroje glasovi, koje također promatramo, ispunjavamo anketne listiće koji se potom obrađuju i na temelju njih OESS daje objedinjeno izvješće o tome kako je protekao izborni proces, od kampanje do samih izbora i brojanja glasova - pojasnio je Zmajlović.
Prema njemu, u prvim satima izbora sve je bilo u redu, osim na jednom manjem biračkom mjestu na kojem se stvarala velika gužva, ali i to je, s obzirom na okolnosti, prošlo vrlo solidno.
Na pitanje kakva bi oporbi pobjeda trebala, ako doista žele pobijediti Viktora Orbana i njegov Fidesz, sugovornik Jutarnjeg kaže da je Orban cijeli sustav postavio tako da se većina reformskih zakona koje bi eventualna nova vlada željela predložiti parlamentu može mijenjati samo dvotrećinskom većinom, tako da, ako sadašnja opozicija pobijedi, a ne dobije dovoljnu većinu, imat će velikih problema s realizacijom svojih predizbornih obećanja i provedbom reformi koje su najavili.
- Upravo zato su u zadnjim danima kampanje neke manje stranke odlučile ne sudjelovati na izborima, ne izaći sa svojim listama i dati podršku jednoj od većih stranaka, u pravilu Tiszi, kako se glasovi ne bi rasipali - kazao je Zmajlović.
Birališta u Mađarskoj zatvorit će se u 19 sati i tada se očekuju izlazne ankete, dok bi se prvi neslužbeni rezultati izbora mogli očekivati oko 21 sat.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare