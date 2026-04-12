Hrvatska delegacija promatra izbore u Mađarskoj: "Na svakom se koraku osjeti koliko im je ovo važno"

- Uloga nas promatrača jest neutralna, ni na koji način ne smijemo utjecati na tijek izbora niti davati komentare kojima bismo predviđali njihov ishod. Promatramo određene elemente u izbornom procesu, poput toga je li omogućeno biračima da izraze svoju volju ili su u tome ometani. Promatramo postoji li adekvatan pristup biračkom mjestu osobama s invaliditetom, jesu li biračke kutije adekvatno zapečaćene, utječe li netko od članova biračkog odbora na nedopušten način na birače. To su elementi koje promatramo i bilježimo, a kada se izbori završe i izbroje glasovi, koje također promatramo, ispunjavamo anketne listiće koji se potom obrađuju i na temelju njih OESS daje objedinjeno izvješće o tome kako je protekao izborni proces, od kampanje do samih izbora i brojanja glasova - pojasnio je Zmajlović.